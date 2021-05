Người dùng Internet cắt nghĩa tên 2 con dê của CEO Facebook

Trong bài đăng trên Facebook, CEO Mark Zuckerberg tiết lộ tên gọi 2 con dê của ông là Max và Bitcoin.

Cụ thể, Zuckerberg chia sẻ ảnh chụp 2 con dê nuôi trong trang trại riêng. Điều thu hút sự chú ý là tên 2 con dê: Max và Bitcoin. Sau hơn 2 tiếng, bài đăng của Zuckerberg đã thu hút hơn 290.000 lượt thích và 64.000 bình luận.

Khác với Elon Musk, đồng sáng lập Facebook không thường chia sẻ về các khoản đầu tư trên trang cá nhân. Theo Livecoins, đây là lần đầu tiên CEO Facebook đăng tải nội dung công khai, nhắc cụ thể đến tên gọi Bitcoin, loại tiền mã hóa đắt giá nhất thế giới hiện nay.

Bài đăng mới nhất ngụ ý Zuckerberg là người quan tâm đến Bitcoin. Một số ý kiến cho rằng Mark muốn đảo giá Bitcoin như Elon Musk đang làm với Dogecoin và một số loại tiền mã hóa, dù vị tỷ phú chưa từng xác nhận đầu tư hay mua Bitcoin.

Bài đăng của Zuckerberg chia sẻ tên 2 con dê là Max và Bitcoin. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngoài ra, ghép 2 từ Max và Bitcoin trong tên 2 con dê của Zuckerberg tạo thành Max Bitcoin. Đây là thuật ngữ chỉ về một người mua Bitcoin nhằm tăng lượng phân bổ của chúng trong danh mục đầu tư (tối đa hóa số Bitcoin). Zuckerberg dường như có chủ đích khi đặt tên 2 con dê là Max và Bitcoin, nhưng cũng có thể đó là sự trùng hợp.

Điều thú vị khác là chữ GOAT (con dê) trong tiếng Anh là viết tắt của Greatest of All Time (vĩ đại nhất mọi thời đại). Nguyên văn bài đăng của Zuckerberg là "My goats: Max and Bitcoin", có thể mang nghĩa Max và Bitcoin là tên 2 con dê, hoặc Max và Bitcoin là 2 thứ "vĩ đại nhất mọi thời đại" đối với Zuckerberg.

Thành viên kylelock8788 trên diễn đàn Reddit còn chỉ ra Max trong tên của nhà báo Max Keiser, người luôn đưa ra phát ngôn ủng hộ Bitcoin.

Ngày càng nhiều công ty đang đầu tư Bitcoin. Cuối tháng 4, hãng game Nexon của Hàn Quốc cho biết đã mua 1.717 BTC với giá trung bình 58.226 USD /đồng. Trước đó, Meitu, hãng phát triển app chỉnh sửa ảnh phổ biến ở Trung Quốc tiết lộ đã chi 100 triệu USD mua Bitcoin và Ethereum.

Hồi tháng 2, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã mua 1,5 tỷ USD Bitcoin. Công ty sau đó bán 10% lượng Bitcoin để chứng minh tính thanh khoản của đồng tiền mã hóa này.

Năm 2020, giá Bitcoin tăng gần 300%. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá loại tiền mã hóa lớn nhất thế giới tiếp tục tăng thêm 95%. Đầu tháng 4, Bitcoin đạt đỉnh 63.000 USD nhưng sau đó sụt xuống dưới 60.000 USD . Theo Coindesk, giá Bitcoin tính đến 11/5 là trên 56.000 USD .