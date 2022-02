Mark Wahlberg tăng 13,5 kg trong phim mới

Mark Wahlberg thừa nhận việc uống 6 lon bia, ăn 20 miếng gà/ngày để tăng cân trong bộ phim mới là điều điên rồ nhất mà anh từng thực hiện.

Trong chương trình The Kyle & Jackie O Show, Mark Wahlberg nói về những khó khăn khi tăng cân để đóng bộ phim mới mang tên Father Stu.

"Tôi tăng đến 13,5 kg để đóng phim. Điều đó thực sự rất khó khăn vì tôi đã không còn trẻ nữa. Việc giữ cân nặng dễ hơn việc giảm cân rất nhiều", nam diễn viên nói.

Ảnh trước và sau khi tăng cân của Mark Wahlberg. Ảnh: @markwahlberg.

Tài tử người Mỹ chia sẻ hình ảnh cơ thể thay đổi từ tháng 5/2021. Sao phim The Departed tự so sánh ảnh trước và sau khi tăng cân để đóng vai Stuart Long trong phim mới.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bất ngờ trước sự tương phản giữa khoảnh khắc cơ bắp vạm vỡ tại phòng tập và hình ảnh đầy đặn, bụng béo khi nằm trên giường của nam diễn viên.

"Ảnh của ba tuần trước và hiện tại, cảm ơn vợ đã làm đầu bếp cho anh", nam diễn viên chú thích.

Trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nam diễn viên cho biết anh phải ăn liên tục để kịp thời tăng cân cho vai diễn mới.

"Trong hai tuần đầu, tôi phải ăn 7.000 calo/ngày. Những tuần tiếp theo, con số này tăng lên đến 11.000 calo/ngày. Điều này thực sự quá khó khăn", tài tử Transformers nói.

Ngoại hình vạm vỡ trước đó của tài tử Transformers. Ảnh: Mega.

Để đạt được điều đó, nam diễn viên phải ăn 20 miếng gà, uống 6 lon bia mỗi ngày để đạt được cân nặng như mong muốn.

Father Stu là bộ phim tiểu sử về tín ngưỡng tôn giáo, dựa trên hình ảnh của Stuart Long - người bắt đầu sự nghiệp với tư cách võ sĩ quyền anh và cuối cùng trở thành linh mục.

Father Stu được cho là tác phẩm tâm huyết của Mark Wahlberg. Bộ phim do Rosalind Ross - bạn gái của Mel Gibson làm đạo diễn. Mel Gibson cũng đóng chính cùng Mark Wahlberg trong phim. Phim dự định ra mắt vào năm nay.

Sau khi tăng cân cho vai diễn mới, Mark Wahlberg gia nhập "biệt đội hy sinh cơ thể vì vai diễn" cùng Christian Bale, Jared Leto và Jake Gyllenhaal, theo Daily Mail.

Trước đây, Wahlberg từng tăng - giảm cân liên tục để tham gia vào nhiều bộ phim như Pain and Gain, Spenser Confidential, The Gambler và The Fighter.