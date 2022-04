Mark Wahlberg: 'Tăng 13,5 kg để đóng phim là cực hình'

Mark Wahlberg gặp nhiều khó khăn khi tăng cân vì vấn đề tuổi tác. Trước đây, tài tử "Transformers" nhiều lần tăng, giảm cân cho vai diễn.

Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment Weekly, nam diễn viên Mark Wahlberg nói việc tăng 13,5 kg để đóng phim Father Stu đối với anh là cực hình. Anh lo lắng việc thay đổi ngoại hình một cách nhanh chóng gây hại cho sức khỏe.

"Tôi đã tăng 13,5 kg để thay đổi từ võ sĩ sang người đàn ông ngồi xe lăn mắc căn bệnh thoái hóa cơ hiếm gặp. Thời điểm hoàn thành bộ phim tôi đã bước sang tuổi 50 và điều đó rất khó khăn", sao phim Transformers nói.

Mark Wahlberg khiến nhiều người không nhận ra với tạo hình trong Father Stu. Ảnh: LADbible.

Tài tử người Mỹ nói anh phải ăn đến 11.000 calo/ngày để tăng cân một cách nhanh nhất. Sự thay đổi ngoại hình một cách chóng mặt khiến anh bị ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe suốt 7-8 tháng qua.

Mark Wahlberg cho biết anh cố gắng tìm cách ăn những thức ăn lành mạnh nhất có thể để đảm bảo sức khỏe. "Mỗi ngày tôi có thể ăn một chục quả trứng, một tảng thịt xông khói, hai củ khoai tây nướng, một miếng beefsteak, hai bát cơm trắng và uống một ly dầu ô liu. Tôi ăn mọi thứ để tăng cân nhanh nhất có thể", anh nói thêm.

Trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nam diễn viên cho biết những ngày đầu tăng cân là kinh khủng nhất. "Trong hai tuần đầu, tôi phải ăn 7.000 calo/ngày. Những tuần tiếp theo, con số này tăng lên đến 11.000 calo/ngày. Điều này thực sự quá khó khăn", nam diễn viên nói.

Để đạt được cân nặng như trên, có lúc anh ăn 20 miếng gà, uống 6 lon bia/ngày để tăng cân. "Ngay cả khi đang rất no, tôi cũng phải cố gắng ăn thật nhiều. Tôi ăn sau mỗi ba tiếng, điều đó không vui vẻ gì", sao phim Ted chia sẻ.

Ngoại hình vạm vỡ trước đây của tài tử Transformers. Ảnh: Splash News.

Father Stu là bộ phim tiểu sử về tín ngưỡng tôn giáo dựa trên câu chuyện có thật của linh mục Stuart Long. Ban đầu, ông là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Trong lần đến Los Angeles, Mỹ với hy vọng trở thành ngôi sao, Long quen biết giáo viên trường Công giáo và trở nên thân thiết. Sau khi gặp tai nạn xe máy và chấn thương vĩnh viễn, Stuart Long chọn cách trở thành linh mục.

Sau khi tăng cân cho vai diễn mới, anh ghi tên vào danh sách những tài tử luôn hy sinh cho vai diễn, bao gồm Christian Bale, Jared Leto và Jake Gyllenhaal. Trước đây, anh từng tăng, giảm cân liên tục để tham gia các bộ phim Pain and Gain, Spenser Confidential, The Gambler và The Fighter.