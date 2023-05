Mark Wahlberg không bị ám ảnh thuốc giảm cân như sao Hollywood

Trong cuộc phỏng vấn với Page Six, Mark Wahlberg cho biết anh nằm ngoài nỗi ám ảnh của Hollywood về Ozempic và các loại thuốc giảm cân tương tự.

Ozempic là loại thuốc trị tiểu đường loại II có chứa hoạt chất semaglutide gây chán ăn. Vì thế, nhiều ngôi sao lạm dụng thuốc này với mục đích giảm cân nhanh.

Theo công ty theo dõi dữ liệu chăm sóc sức khỏe Komodo Health, mới năm ngoái, hơn 5 triệu đơn thuốc giảm cân Ozempic, Wegovy và các loại thuốc khác được tiêu thụ mạnh, tăng so với chỉ 230.000 đơn vào năm 2019. Mức tăng này tương đương 2.000%.

Mặc dù tuyên bố tránh xa Ozempic, tài tử Transformers khẳng định không phán xét bất kỳ ai chọn phương pháp giảm cân bằng thuốc. Anh nói: "Ai cũng có con đường của riêng mình. Tôi không chỉ trích ai cả. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tích cực hơn khi chứng kiến rất nhiều người đạt được cân nặng mong muốn nhờ tập thể dục".

Wahlberg khuyến khích mọi người ăn uống đúng cách và vận động thường xuyên không chỉ vì mục đích giảm cân, mà quan trọng hơn là duy trì sức khỏe, gia tăng tuổi thọ.

"Các bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mình đạt được nếu sẵn sàng làm theo điều tôi nói", Wahlberg phát biểu, đồng thời tự hào khoe các con của anh đang học theo thói quen tập thể dục của người cha nổi tiếng.

“Con gái tôi, Grace, giờ là vận động viên cưỡi ngựa. Cô bé đang xây dựng sức mạnh để điều khiển loài vật cực kỳ mạnh mẽ này. Grace luôn trong trạng thái tập luyện và tôi tự hào khi con gái 13 tuổi sống kỷ luật", Wahlberg bày tỏ.

Mark Wahlberg và gia đình rời dinh thự triệu USD ở Hollywood để chuyển đến sống tại Las Vegas từ tháng 10/2022. Hồi tháng 3, anh thông báo khai trương nhà hàng thứ hai. Tài tử kể cuộc sống của các con trở nên tốt hơn sau khi chuyển đến đây.

