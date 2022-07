Mark Wahlberg có hàng chục chiếc đồng hồ Rolex

Nautilus 5711 Patek Philippe x Tiffany & Co.: Đây là một trong những mẫu đồng hồ được săn đón nhất thị trường, nằm trong số 170 item do Patek Philippe x Tiffany & Co. sản xuất nhân kỷ niệm 170 năm hợp tác. Ở mặt sau, đồng hồ được chạm khắc bằng pha lê với dòng chữ: "Tiffany & Co. - Patek Philippe, kỷ niệm 170 năm (1851-2021)". Giá bán lẻ mỗi chiếc hơn 52.000 USD . Sau buổi đấu giá tháng 12/2021, giá trị của nó tăng lên 6,5 triệu USD .