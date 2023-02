Vì từng hành hung người châu Á, Mark Wahlberg bị chỉ trích khi trao giải cho dàn diễn viên "Everything Everywhere All at Once".

Mark Wahlberg trên sân khấu lễ trao giải. Page Six đưa tin tại SAG Awards ngày 27/2 (giờ Mỹ), Mark Wahlberg được giao nhiệm vụ trao cúp Diễn xuất xuất sắc trong phim điện ảnh cho dàn sao châu Á của Everything Everywhere All at Once. Tuy nhiên, khoảnh khắc này vấp tranh cãi. Vì có tiền sử phân biệt chủng tộc, hành hung người châu Á, tài tử Transformers bị cho là không xứng đáng với vai trò kể trên. "Tôi cực kỳ thất vọng khi SAG Awards để Mark trao giải thưởng mà họ biết cơ hội cao dàn diễn viên chủ yếu là người châu Á sẽ thắng. Mark nên rời sân khấu đó. Chúng tôi không ủng hộ anh ta", khán giả viết. Mark Wahlberg và ngôi sao gốc Việt Quan Kế Huy trên sân khấu SAG Awards. Ảnh: Page Six. Nếu Wahlberg bị chỉ trích một, Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) - đơn vị tổ chức lễ trao giải - hứng chịu sự phản đối gấp 10. Một tài khoản bức xúc: "Mark đã bị kiện hai lần vì hành vi và lời nói miệt thị những người Mỹ gốc Phi, từng dùng gậy đánh người Việt không vũ khí. Vì thế, việc để anh ta trao giải cho diễn viên châu Á là hành động cực kỳ nguy hiểm và nham hiểm của ban tổ chức". Phần đông cho rằng đây là chiêu trò, nhằm mục đích câu view của ban tổ chức. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người bênh vực Wahlberg, cho rằng lỗi lầm cách đây rất lâu và tài tử cũng đã hối lỗi, hứng chịu hình phạt thích đáng. Do vậy, anh không đáng bị tẩy chay ở thời điểm này. "Thực tế thì Mark đã gây tội hơn 30 năm trước, sau đó mãn hạn tù và làm hòa với nạn nhân. Suy nghĩ của anh ấy về người châu Á đã khác. Hãy có cái nhìn rộng lượng hơn về Mark", một fan của Wahlberg giải thích. Từ đứa trẻ ngỗ ngược, côn đồ, bị kiện hai lần vì hành vi và lời nói miệt thị những người Mỹ gốc Phi, Wahlberg đã nếm trải nhiều gian truân trên hành trình làm lại cuộc đời. Trong cuộc phỏng vấn trên ABC News vài năm trước, tài tử nhớ lại quá khứ phạm tội khiến anh phải vào tù. Anh bộc bạch: "Tôi đã làm rất nhiều điều khiến bản thân hối hận, và chắc chắn bản thân phải trả giá cho những sai lầm của mình".