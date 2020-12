Marilyn Monroe phiên bản của 'Bond girl' Léa Seydoux

Giống với hàng loạt phim bom tấn phải trì hoãn lịch công chiếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bộ phim No Time To Die với sự góp mặt của Léa Seydoux bị hoãn chiếu tới tháng 4/2021. Trước đó, phim dự kiến ra mắt ngày 3/4/2020.