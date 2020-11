Marilyn Monroe, Michael Jackson có thu nhập triệu USD dù đã qua đời

Huyền thoại nhạc rock 'n' roll Elvis Presley đứng vị trí thứ 5 với 23 triệu USD . Năm nay, dù bảo tàng Graceland của gia đình cố nghệ sĩ phải đóng cửa 2 tháng do dịch bệnh nhưng vẫn mang về cho ông 10 triệu USD tiền bán vé. Giọng ca Can't Help Falling In Love qua đời ở tuổi 42 sau cơn đau tim. Ảnh: NY Daily News.