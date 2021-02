Marilyn Manson - gã rocker quái dị có cuộc đời tai tiếng

Ngôi sao dị biệt của giới nhạc rock đang đối mặt với loạt cáo buộc lạm dụng tình dục. Đời tư và sự nghiệp của nam ca sĩ trước giờ luôn đầy tranh cãi.

Từ ngày gia nhập showbiz, Marilyn Manson luôn bị bủa vây bởi scandal và điều tiếng. Từ vẻ ngoài lập dị, tính cách khó gần cho đến cách sáng tác tăm tối, rocker 52 tuổi đã khiến khán giả có cái nhìn khác biệt về anh.

Gần đây và nghiêm trọng nhất, Manson vướng cáo buộc bạo hành, lạm dụng tình dục nhiều phụ nữ. Tình cũ Evan Rachel Wood là người đầu tiên tố cáo bị anh tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài.

Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp cũng đăng đàn chỉ trích nam ca sĩ cư xử tệ bạc, đe dọa, và thậm chí dí súng vào họ.

Ngôi sao dị biệt

Marilyn Manson tên thật là Brian Hugh Warner, sinh ngày 5/1/1969 tại Ohio, Mỹ. Anh trải qua tuổi thơ bị hàng xóm lạm dụng và lớn lên chủ yếu ở nhà thờ. Từ nhỏ, nam ca sĩ đã bộc lộ bản chất nổi loạn.

Ngay nghệ danh của ngôi sao nhạc rock cũng mang nét cá tính bởi nó là sự kết hợp từ tên của hai biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ: minh tinh Marilyn Monroe và tội phạm khét tiếng Charles Manson.

Khi vẫn còn là thiếu niên, Manson đã bắt đầu sáng tác và trao đổi những ca khúc của mình với nhiều nghệ sĩ khác. Tròn 20 tuổi, Manson cùng với tay guitar Scott Putesky thành lập ban nhạc rock. Cả hai đồng ý lấy nghệ danh của giọng ca chính để đặt tên cho ban nhạc của họ: Marilyn Manson.

Marilyn Manson sớm bộc lộ bản ngã nổi loạn thông qua âm nhạc. Ảnh: Goth Wiki.

Sau giai đoạn đầu hoạt động chật vật, đến năm 1993, Marilyn Manson lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Trent Reznor. Ban nhạc của anh có màn ra mắt ngoạn mục bằng album Portrait of an American Family được giới phê bình ngợi khen.

Cây bút Stephen Thomas Erlewine đánh giá: "Những giai điệu gây sốc trong cảm nhận ban đầu, song, điều đọng lại chính là xúc cảm dào dạt và tài năng âm nhạc của các nghệ sĩ này". Năm 2017, tạp chí Rolling Stone đã xếp Portrait of an American Family vào danh sách những album heavy metal hay nhất mọi thời đại.

Lấy chất liệu từ cuộc sống nhiều ẩn ức, Manson sáng tác các bản nhạc đậm sắc màu nổi loạn và liên quan đến tuổi thơ bị lạm dụng. Chưa kể, cách phô diễn lạ mắt trên sân khấu kết hợp phong cách quái dị của nhóm cũng thu hút người xem.

Năm 1996, ban nhạc phát hành album Antichrist Superstar và tạo nên bước đột phá mới. Về phía ngược lại, do những sáng tác lấy chủ đề chống tôn giáo, mà cụ thể là Kitô Giáo, rocker sinh năm 1969 bị chỉ trích.

Thậm chí, nhiều người còn gọi Manson là “kẻ thờ quỷ Satan”.

Ngôi sao thích tô son, kẻ mắt

Không chỉ nổi loạn trong cách viết nhạc và phong cách biểu diễn, Marilyn Manson còn có gu thời trang quái dị.

Giọng ca Antichrist Superstar thường xuất hiện với gương mặt trang điểm đậm theo hơi hướm gothic, mặc những bộ trang phục kỳ lạ. Đôi lúc, vẻ ngoài của anh khiến người nhìn hốt hoảng.

Hình ảnh của Marilyn Manson trở thành cơn ác mộng của những trẻ nhỏ. Ảnh: Vulture.

Giới nghệ thuật từng gọi Manson là "một trong những nhân vật biểu tượng và gây tranh cãi nhất trong dòng nhạc heavy metal".

Tạp chí Paste Magazine thì nhận định: "Hiếm có nghệ sĩ nào ở thập niên 1990 gây sốc như Marilyn Manson. Đó là người luôn biết cách làm ngỡ ngàng cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh".

Với ngoại hình không giống ai, Manson cũng là lựa chọn mà các nhà làm phim hướng đến. Nam ca sĩ từng đảm nhận các vai nhỏ hoặc làm khách mời trong một số dự án truyền hình như Sons of Anarchy, American Gods, The New Pope...

Không phải ai cũng thực sự hứng thú với gương mặt của Manson. Đối với nhiều bậc phụ huynh, anh bị xem là nỗi ác mộng của con họ.

Đáp trả dư luận trái chiều, điều tiếng xung quanh mình, Manson cho biết: "Tôi chưa bao giờ nói mọi người hãy giống tôi. Tôi chỉ muốn là chính bản thân và tạo ra sự khác biệt. Một số cá nhân đổ lỗi cho tôi, nhưng tôi không bắt ép ai phải lựa chọn giống như mình".

Đời tư gây tranh cãi

Năm 1999, khi sự nghiệp đang nở rộ, Marilyn Manson bị cho là liên quan đến vụ xả súng tại trường Trung học Columbine giết chết 12 học sinh và một giáo viên.

Nghi ngờ đổ dồn về phía anh khi có thông tin hai tay súng kia là người hâm mộ của Manson và âm nhạc của nam ca sĩ đã thúc đẩy động cơ giết người trong họ.

Mặc dù nghi vấn này bị bác bỏ, nhưng vụ ồn ào đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của rocker. "Scandal phá hủy gần như mọi công sức nghệ thuật của tôi", Manson chia sẻ trên The Guardian.

Một lần khác, nam ca sĩ vướng kiện cáo với những thành viên trong ban nhạc cũ. Nguyên nhân là giọng ca Antichrist Superstar không tôn trọng các thỏa thuận về chia chác lợi nhuận khi các thành viên rời nhóm.

Ngoài ra, với tính cách nóng nảy và thích tiệc tùng, Manson còn bị tố hành hung nhân viên an ninh, nhân viên kỹ thuật khi biểu diễn tại Michigan. Cuối cùng, tòa án chỉ tuyên bố Manson gây rối trật tự và phải nộp phạt 4.000 USD .

Đời sống riêng tư của Marilyn Manson luôn là chủ đề hấp dẫn được báo giới khai thác liên tục. Ảnh: Pinterest.

Mới nhất, ngày 1/2, báo chí phương Tây đưa tin ngôi sao nhạc rock bị tình cũ - nữ diễn viên Evan Rachel Wood - tố cáo hành vi lạm dụng tình dục và bạo hành cô trong thời gian cả hai còn mặn nồng.

Wood nói bản thân đã bị tẩy não và trở thành một nô lệ phục tùng cho Marilyn Manson. Cô phải sống trong nỗi sợ hãi bị trả thù, vu khống hoặc bị tống tiền.

"Bây giờ, tôi ở đây để vạch trần bộ mặt thật của gã đàn ông nguy hiểm này, trước khi anh ta mưu toan hủy hoại cuộc đời của những người khác. Tôi sẽ sát cánh cùng các nạn nhân khác - những người sẽ không giữ im lặng nữa", cô cương quyết nói.

Trước ồn ào này, Manson lập tức phản ứng: "Sự nghiệp và đời tư của tôi luôn thu hút nhiều tranh cãi. Nhưng đơn kiện cáo gần đây đã bóp méo sự thật một cách trơ trẽn. Các mối quan hệ của tôi luôn phải có sự đồng thuận và đến từ hai phía".

Nhưng tiếp theo, nhiều phụ nữ khác cũng lên tiếng khẳng định mình từng là nạn nhân của Manson. Trong đó, stylist Love Bailey kể lần bị rocker dí thẳng súng vào mặt đe dọa.

Không chỉ phụ nữ, nam ca sĩ Corey Feldman cáo buộc Manson đã lạm dụng tinh thần và tình cảm của anh. Feldman nói: "Tôi bị ám ảnh trong suốt hai thập kỷ vì anh ta cố gắng thao túng cảm xúc và suy nghĩ của tôi".

Sự việc ngày càng nghiêm trọng đã buộc nhiều nhà sản xuất lập tức ngừng làm việc với nam ca sĩ. Manson bị mất vai trong hai series truyền hình ăn khách American Gods và Creepshow. Hãng đĩa Loma Vista và công ty quản lý CAA cũng chấm dứt hợp đồng với Manson sau hơn hai thập kỷ gắn bó.