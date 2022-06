Mariah Carey tốn hơn 150.000 USD mỗi khi ra ngoài

Nick Cannon - chồng cũ Mariah Carey - cho biết anh từng gặp áp lực vì thói quen chi tiêu của nữ diva làng nhạc nổi tiếng thế giới.

Trong tập mới nhất của chương trình The Joe Budden Podcast, Nick Cannon - chồng cũ của Mariah Carey - nói về thói quen chi tiêu đắt đỏ của nữ ca sĩ. Cannon nói rằng Carey sẽ không nhận lời đi hát trừ khi được trả số tiền đắt đỏ.

"Mariah sẽ không bước ra khỏi nhà nếu tiền biểu diễn thấp. Em ấy phải tốn từ 150.000- 200.000 USD chỉ để chuẩn bị", Nick Cannon nói.

Theo lời Cannon - người kết hôn cùng Mariah Carey 2008-2014 - các khoản phí lớn nằm ở khâu an ninh, làm tóc, trang điểm và di chuyển bằng máy bay phản lực. Dù thành công trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, anh chưa bao giờ thấy ai phải chi tiêu số tiền lớn như vậy cho đến khi cưới Carey.

Mariah Carey và Nick Cannon thời còn mặn nồng. Ảnh: EW.

Sau khi cưới diva nổi tiếng, Cannon nói "cái tôi" khiến anh làm việc cật lực hơn để thành trụ cột cho gia đình. Nam ca sĩ phải xin lời khuyên từ các cố vấn tài chính để tìm cách kiếm tiền nhiều hơn.

Theo Vanity Fair, Mariah Carey nổi tiếng là ngôi sao có lối sống sang chảnh bậc nhất Hollywood. Khi lưu diễn, cô chỉ ở trong những khách sạn sang trọng có giá lên đến 15.000 USD /đêm. Năm 2016, cô được tỷ phú James Packer (hôn phu cũ) tặng du thuyền đắt đỏ. Entertainment Tonight đưa tin chi phí bảo dưỡng du thuyền lên đến 340.000 USD /tuần.

Mariah Carey gần đây vướng vào vụ kiện liên quan đến ca khúc Giáng sinh kinh điển All I Want For Christmas Is You. Andy Stone kiện Mariah Carey và Walter Afanasieff (đồng tác giả bài hát) đã lấy tên ca khúc mà ông sáng tác từ năm 1989 để đặt cho bài hát của mình.

Diva làng nhạc nổi tiếng với lối sống xa xỉ. Ảnh: BackGrid.

Trong đơn kiện, Andy Stone nói cái tên All I Want For Christmas Is You được ông đặt cho bài hát sáng tác từ năm 1989. Bản nhạc sau đó được phát hành rộng rãi, từng lọt vào bảng xếp hạng Billboard dịp Giáng sinh 1993.

Song, ca khúc All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey ra mắt năm 1994 hoàn toàn làm lu mờ bản nhạc bị trùng tên. Andy Stone đòi bồi thường ít nhất 20 triệu USD . Nhạc sĩ cho rằng diva nổi tiếng cố tình vi phạm bản quyền để trục lợi.