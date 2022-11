Mariah Carey sáng tác sách thiếu nhi mùa Giáng sinh

Cuốn sách thiếu nhi đầu tay của diva Mariah Carey, “The Christmas Princess” (tạm dịch: Công chúa Giáng sinh), được phát hành đầu tháng 11.

Mariah Carey viết sách thiếu nhi dựa trên tuổi thơ của mình. Ảnh: Apple.

The Christmas Princess được nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ chính thời thơ ấu của mình. Tác phẩm theo chân cô bé Little Mariah 12 tuổi trên hành trình đón một kỳ nghỉ lễ bình yên và tràn ngập niềm vui.

Nội dung sách được Carey thêu dệt từ chính tuổi thơ của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi biến tuổi thơ hỗn loạn của mình thành một câu chuyện cổ tích vừa cổ điển vừa hiện đại, chứa đầy những điều kỳ diệu và niềm hy vọng vô bờ bến”.

Mariah Carey nhấn mạnh rằng đây không phải là tự truyện mà một câu chuyện cổ tích. Là một trong những danh ca nổi tiếng và thành công nhất thế giới, nữ diva lại có tuổi thơ bất hạnh chìm đắm trong bạo lực gia đình và nạn phân biệt chủng tộc ở trường học.

Trong The Christmas Princess, nữ ca sĩ miêu tả ngôi nhà của cô bé Mariah là “một căn lều” và không giống như những ngôi nhà khác trên phố. Cầu thang trong nhà lộ ra những chiếc đinh sắc nhọn trên các tấm ván. Mẹ của Little Mariah là La Diva, với nhiều nét tương đồng với mẹ của chính Carey - Patricia, là một ca sĩ hát opera.

Mariah Carey bộc bạch rằng năm 12 tuổi vĩnh viễn là tuổi tinh thần của cô ấy (dù năm nay nữ diva đã bước sang tuổi 52). Lý do đây là độ tuổi cô nhận được những bài học khó quên nhưng hữu ích trong cuộc sống. Chính vì thế, Carey muốn đưa những bài học này vào cuốn sách dành thiếu nhi đầy tâm huyết của mình.

Đương nhiên, kỳ nghỉ Giáng sinh là chủ đề trung tâm của The Christmas Princess. Mặc cho hình ảnh tuổi thơ không mấy êm đềm, Carey vẫn mang màu sắc tươi sáng vào câu chuyện cổ tích này. Chia sẻ về khoảnh khắc hạnh phúc đã truyền cảm hứng cho mình, Carey nói: “Vào Lễ tạ ơn hai năm trước, tôi đã nấu một nồi rau xanh lớn. Chúng ngon đến mức gia đình tôi đã đặt tên món ăn là 'rau xức dầu'. Nấu ăn cho người thân và bạn bè là tất cả những gì tôi đã làm vào thời điểm đó. Và tôi nghĩ, chà, điều này thật khác biệt so với khi tôi còn nhỏ".

Bìa sách The Christmas Princess. Ảnh: MC.

Trong sách, Little Mariah vượt qua sự bắt nạt và nỗi cô độc để bắt đầu cuộc hành trình kỳ diệu, trong mùa đông lạnh giá và cuối cùng khám phá ra sức mạnh chữa lành trong giọng ca của cô bé, giọng ca có khả năng lan tỏa tinh thần Giáng sinh ra khắp thế giới. Phần mô tả của cuốn sách viết: “Âm nhạc đã giải cứu cô ấy. Không phải là một chàng hoàng tử đẹp trai, quyến rũ. Chính cô ấy đã tự cứu lấy mình”. Cũng như chính nữ diva, bất chấp thời thơ ấu sóng gió, giọng hát đáng kinh ngạc đã đưa Little Mariah trở thành ngôi sao sáng.

Cuốn The Christmas Princess được chấp bút bởi Mariah Carey và Michaela Angela Davis, minh họa bởi Fuuji Takashi, do Nhà xuất bản Henry Holts xuất bản. Đây là lần hợp tác thứ hai của Carey với Davis, người đồng sáng tác cuốn hồi ký bán chạy - The Meaning of Mariah Carey - vào năm 2020.