Mariah Carey muốn chuyển thể hồi ký thành phim

Diva muốn công chúng hiểu hơn câu chuyện thời niên thiếu và những gian khó cô phải trải qua bằng một bộ phim điện ảnh.

Theo Mirror, Mariah Carey đang trao đổi với các nhà làm phim để chuyển thể cuốn hồi ký The Meaning of Mariah Carey (tạm dịch: Ý nghĩa của Mariah Carey) thành tác phẩm điện ảnh. Cô muốn khán giả có thể xem lại cuộc đời mình trên màn ảnh rộng.

Mariah Carey trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Pinterest.

Phát biểu trong chương trình Rhythm Nation của BBC Radio, Mariah Carey cho rằng phim về cuộc đời cô hoàn toàn có triển vọng và sẽ rất thú vị.

Khi MC Trevor Nelson hỏi kế hoạch trong tương lai của Carey, cô đáp: “Tôi đang tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Bây giờ, tôi chỉ ước rằng mình có thêm ba hoặc bốn tháng để thực hiện dự án. Tôi cũng đã có cuộc trò chuyện với vài người bạn cực kỳ sáng tạo và họ cho rằng việc chuyển thể hồi ký thành phim là điều rất thú vị”.

Mariah Carey chỉ mới manh nha ý tưởng, và cô chưa tiết lộ liệu mình có xuất hiện trong phim hay không. Nếu có, đây cũng không phải lần đầu tiên ca sĩ All I Want for Christmas Is You thử sức với điện ảnh. Cô từng góp mặt trong một số phim như Glitter (2001) hay Precious (2009).

Bìa sách The Meaning of Mariah Carey. Ảnh: Rolling Stone.

Hồi tháng 9, Mariah Carey ra mắt tự truyện kể về sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân trong những năm qua. Tác phẩm nhắc đến những mối tình của Carey trong quá khứ, kể cả cuộc ly hôn khiến sự nghiệp âm nhạc của cô trượt dốc không phanh.

“Viết cuốn hồi ký này thật sự khó khăn, nhưng cũng là cách để tôi có thêm nghị lực và hàn gắn vết thương lòng. Tôi rất mong các bạn có thể biết rõ hơn về bản thân tôi và hiểu thêm về sự kiên cường cần có để vượt lên nghịch cảnh”, Carey viết trong lời giới thiệu hồi ký.