Mariah Carey chấm dứt hợp tác với chồng Beyoncé

Cặp nghệ sĩ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định ngừng hợp tác với nhau.

Theo New York Post, Mariah Carey chuẩn bị rút khỏi công ty giải trí Roc Nation của Jay-Z, sau khi trận cãi vã lớn xảy ra giữa hai ngôi sao trong cuộc họp bàn về tương lai sự nghiệp của giọng ca All I Want For Christmas Is You.

Nguồn tin cho biết: "Mariah nói rõ ràng rằng cô không muốn hợp tác với Jay-Z thêm bất kỳ lần nào nữa. Cả hai không còn tiếng nói chung. Cô ấy quyết định rời công ty. Mariah sẽ làm điều đó trong vài tuần tới".

Mariah Carey và Jay-Z thời còn vui vẻ hợp tác. Ảnh: Cheatsheet.

Mariah Carey đặt bút ký hợp đồng với Roc Nation vào năm 2017, sau khi cô sa thải người quản lý cũ Stella Bulochnikov. Giữa hai bên đã có những cú bắt tay thành công. Năm 2019, bệ đỡ từ Roc Nation đã giúp All I Want For Christmas Is You của Carey lần đầu đạt vị trí quán quân Billboard Hot 100 sau 25 năm phát hành.

Tuy nhiên, sự kết hợp này đã không thể kéo dài được lâu.

"Buổi nói chuyện với chồng Beyoncé không thể tồi tệ hơn. Mariah đã trao đổi với một số người quản lý khác. Cô ấy có thể đã tìm thấy người mà mình đủ tin tưởng cho chặng hành trình tiếp theo", tờ New York Post cho hay.

Trong năm 2021, diva nổi tiếng được cho là sẽ trở lại làng nhạc với album mang âm hưởng R&B. Một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dự kiến sẽ được tổ chức trong năm nay.

Hiện tại, Mariah Carey và rapper 52 tuổi chưa lên tiếng về sự việc.

Vợ chồng nam rapper đi xem bóng rổ giữa lùm xùm với Mariah Carey. Ảnh: People.

Theo People, giữa lùm xùm rời công ty của Mariah Carey, Jay-Z cùng vợ đến xem trận đấu bóng rổ giữa Brooklyn Nets và Milwaukee Bucks.

Nhiều năm qua, gia đình Jay-Z - Beyoncé có mối quan hệ khăng khít với Mariah Carey. Họ thường dành cho nhau lời khen trên truyền thông. Trong một bài phỏng vấn, Carey khen vợ Jay-Z là giọng ca tuyệt vời và mong chờ sự hợp tác trong tương lai.