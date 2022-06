Mariah Carey bị kiện và đòi bồi thường 20 triệu USD

Liên quan đến ca khúc giáng sinh kinh điển "All I Want For Christmas Is You", Mariah Carey bị đòi bồi thường 20 triệu USD.

Theo TMZ, Andy Stone kiện Mariah Carey và Walter Afanasieff (đồng tác giả ca khúc All I Want For Christmas Is You) vi phạm bản quyền. Đơn kiện được trình lên Tòa án quận phía Đông của bang Louisiana, Mỹ.

Trong văn bản, Andy Stone khẳng định ca khúc All I Want For Christmas Is You của anh được thu âm từ năm 1989. Ca khúc sau đó được phát sóng rộng rãi và lọt vào bảng xếp hạng Billboard trong mùa Giáng sinh 1993.

Mariah Carey ra mắt All I Want For Christmas Is You (trùng tên) vào năm 1994. Andy Stone cho rằng nữ ca sĩ không được phép sử dụng tiêu đề này. Andy Stone đòi bồi thường ít nhất 20 triệu USD .

Mariah Carey bị kiện vì sử dụng trùng tên bài hát. Ảnh: FilmMagic; Vince Vance and the Valiants.

Trong bài viết do The New York Post đăng tải, nội dung đơn kiện có đoạn: "Nguyên đơn đã đích thân yêu cầu bị đơn ngừng dùng tên tác phẩm của nguyên đơn. Nhưng bị đơn tiếp tục khai thác sản phẩm All I Want for Christmas is You, gặt hái được nhiều lợi ích về tài chính, đồng thời gây tổn hại cho nguyên đơn".

Andy Stone cho rằng Mariah Carey cố tình vi phạm bản quyền để thu lợi.

The New York Post và TMZ cho hay đã liên hệ với đại diện của Mariah Carey nhưng chưa nhận được phản hồi về sự việc.

All I Want for Christmas Is You, ca khúc kinh điển với 28 năm tuổi đời, được coi là "mỏ vàng" của Mariah Carey, giúp cô kiếm được khoảng 2,6 triệu USD mỗi năm. Theo một báo cáo của The Economist vào năm 2017, ca khúc All I Want for Christmas Is You đã thu về tổng số tiền 60 triệu USD kể từ khi phát hành hồi 1994.

Mariah Carey từng chia sẻ trên Entertainment Weekly: "Khi mới ra mắt, ca khúc cũng phổ biến, nhưng hiệu ứng không được như bây giờ. Tôi có cảm giác mọi người đã trưởng thành cùng bài hát đó. Và nhạc phẩm trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống, nhất là vào ngày lễ. Tôi thấy tự hào vì tôi rất yêu Giáng sinh".