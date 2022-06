Margot Robbie từng bị fan dọa giết sau khi đóng 'Suicide Squad'

Sau khi nhận lời thủ vai Harley Quinn trong bộ phim Suicide Squad (2016), Margot Robbie từng phải đối mặt với nhiều lời đe dọa từ người hâm mộ.

Ác nữ Harley Quinn của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) là một trong những vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp của Margot Robbie. Nữ diễn viên người Australia đã hóa thân thành Quinn trong các bộ phim Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) và The Suicide Squad (2021). Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô từng phải thuê vệ sĩ để đảm bảo an toàn sau khi bị khủng bố tinh thần, dọa giết vì nhận vai ác nữ.

Margot Robbie kể trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter: “Bạn sắp vào vai trong một dự án phim chuyển thể từ truyện tranh. Đây là kịch bản bung bét và đáng sợ nhất mà quyết định ấy có thể mang lại".

Margot Robbie trong tạo hình Harley Quinn ở The Suicide Squad (2021). Ảnh: WB.

Cô tiếp tục: "Đây là những chuyện trải qua rồi mới biết - như khi bạn bị dọa giết, tốt nhất nên thuê ngay một đội bảo an. Yêu cầu họ kiểm tra xem thân thế kẻ gửi tin nhắn ấy như nào, có tiền sử bạo lực hay phạm tội hay không. Bởi bạn cần biết mình có phải thuê vệ sĩ hộ tống tới các sự kiện cụ thể hay không”.

Cũng trong bài phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ cô không thể trở lại với những dự án phim nhỏ hơn vì danh tiếng đã tăng cao sau khi gia nhập DCEU. “Tôi chỉ ước trong quá khứ có ai đó giải thích trước mọi việc với mình. Tôi sẽ không bực dọc vì các phiền toái ấy, bởi nó là một phần của những thành tựu tôi theo đuổi”, cô nói.