Margot Robbie: 'Tôi mệt khi phải có làn da trắng như sứ để đóng phim'

Trả lời Zing, đạo diễn James Gunn và Margot Robbie đã chia sẻ câu chuyện hậu trường thú vị xung quanh "The Suicide Squad".

The Suicide Squad, tác phẩm điện ảnh thứ hai về Biệt đội Cảm tử, đã sẵn sàng ra rạp trong tháng 8. Bộ phim do biên kịch kiêm đạo diễn James Gunn thực hiện đón chào sự trở lại của nhiều nhân vật cũ bên cạnh dàn ác nhân mới đông đảo. Đây là lần thứ ba Margot Robbie trở lại với vai Harley Quinn trên màn ảnh.

Trả lời Zing, đạo diễn James Gunn và Margot Robbie đã chia sẻ về những câu chuyện hậu trường thú vị xung quanh tác phẩm siêu anh hùng.

Trải nghiệm khi đóng Harley Quinn không dính Joker

- Margot Robbie, đây không phải lần đầu tiên cô thủ vai Harley Quinn trên màn ảnh. Lần trở lại này khác biệt như thế nào?

- Margot Robbie: Việc thủ vai Harley Quinn khi cô nàng đang trong giai đoạn độc thân và đi tìm tình nhân là trải nghiệm mới mẻ và thú vị với tôi. Những lần tôi vào vai Quinn trước đây, cô ấy đều hoặc ở trong giai đoạn tôn thờ mù quáng Mr.J (Joker) hoặc tan nát cõi lòng hậu chia tay gã ta. Trong The Suicide Squad, James Gunn đã “mai mối” cho Quinn một anh chàng khá được.

Bên cạnh đó, trong lần trở lại này, cô ấy luôn ở trạng thái sẵn sàng cho nhiệm vụ. Mỗi lần Harley Quinn đi với nhóm mới, sẽ có thêm nhiều điều hài hước và thú vị đón chờ khi những khía cạnh chưa từng biết đến của nhân vật được bộc lộ.

Với The Suicide Squad, tôi mong chờ được thấy sự bùng nổ của nhóm quái nhân mới, cũng như những ảnh hưởng của họ lên cảm xúc và hành động của Harley.

Một cảnh hành động khó của Margot Robbie trong The Suicide Squad.

- Khó khăn lớn nhất cô gặp phải khi quay là gì?

- Margot Robbie: Khó khăn và sự mệt mỏi lớn nhất tôi gặp phải trên phim trường The Suicide Squad không phải những cảnh hành động phức tạp mà là việc giữ lớp hóa trang ở yên trên người.

Bởi Harley Quinn có làn da trắng như sứ, nên mỗi sáng, tôi đều phải đứng yên cho bộ phận hóa trang dùng máy phun phủ kem nền lên khắp người. Chưa kể lớp hóa trang nhòe nhoẹt.

Bởi vậy, sau mỗi cảnh quay với Juan Diego Botto (Silvio Luna), một phần lớp phấn nền rất dày của tôi luôn dính lại trên mặt anh ấy. Người ta hôn nhau thì để lại dấu son, còn nụ hôn của Harley để lại trên cơ thể người tình nguyên lớp hóa trang hình mặt cô ấy.

Làn da trắng như sứ của nhân vật khiến Margot Robbie thấy áp lực.

Chọn Harley Quinn vì Biệt đội cần cô ấy

- Phản hồi ban đầu của báo chí và giới phê bình về bộ phim rất tích cực. Ban đầu, Warner Bros. đón nhận ý tưởng kịch bản phim của đạo diễn như thế nào? Việc làm phim có khiến anh cảm thấy áp lực không?

- James Gunn: Khó mà tin được ý tưởng ban đầu của tôi về bộ phim, từ khi đem thuyết trình với lãnh đạo Warner Bros. và ê-kíp sản xuất tới tác phẩm hoàn chỉnh, không khác nhau là mấy. Việc được tin tưởng và trao toàn quyền tự do sáng tạo trong một tác phẩm kinh phí hớn như The Suicide Squad khiến tôi cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè lên vai mình. Tôi không được làm họ thất vọng, nhưng mặt khác, với chừng ấy tự do trong tay, tôi cảm thấy mình cần phải liều lĩnh.

Với những bộ phim lớn như The Suicide Squad, nếu bạn không liều lĩnh thay đổi, tìm đến những ý tưởng, câu chuyện hay cách thể hiện mới mẻ hơn, khán giả sẽ sớm nhàm chán. Họ không còn cảm thấy mình cần tới rạp để xem đi xem lại một câu chuyện cũ hay lối thể hiện bài bản đã thành công thức.

Đạo diễn James Gunn chỉ đạo diễn xuất cho Idris Elba.

- Anh lựa chọn dàn ác nhân xuất hiện trong phim theo những tiêu chí nào?

- James Gunn: Tôi chọn họ dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng đều nhằm phục vụ cho câu chuyện mình muốn kể. Tôi chọn Harley Quinn vì bộ phim cần cô ấy, chọn Captain Boomerang (Jai Courtney) vì yêu thích, kiểu vậy.

Nhưng với những nhân vật khác, ví như Polka-Dot Man (David Dastmalchian), tôi muốn một nhân vật mang danh vô dụng và lên mạng gõ cụm từ “ác nhân ngớ ngẩn nhất DC”, tên anh ta là kết quả đầu tiên trên mọi trang tìm kiếm.

Tôi rất hào hứng khi được sáng tác cảnh đời cho một nhân vật như vậy. Tôi cũng khá mê chuột cống, vậy nên Ratcatcher 2 (Daniela Melchior) được chiêu mộ. Tôi lựa chọn Bloodsport và đo ni đóng giày vai diễn cho Idris Elba bởi đã muốn hợp tác với anh ấy từ lâu rồi.

- Anh làm thế nào để tạo ra không khí hài hước, điên khùng của Biệt đội cảm tử trên màn ảnh?

- James Gunn: Trên phim trường, chúng tôi có hàng trăm con người tham gia vào các bộ phận khác nhau. Nhiều người trong số này đã gắn bó với dự án đến hàng năm trời. Tôi đã nhận được sự trợ giúp tận tình của phó đạo diễn, sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

Họ hiểu được môi trường sáng tạo của tôi, nhưng cũng đồng thời kiểm soát, giúp dự án đi đúng lộ trình và tiến độ. Có thể nói, The Suicide Squad đã được lên kế hoạch thực thiện rất công phu.

Bên cạnh những ngày quay căng thẳng, sẽ có lúc chúng tôi dành cỡ 45 phút hoặc vài tiếng để tụ tập chuyện trò vui vẻ. Đó là tinh thần tôi muốn có trong bộ phim của mình. Tôi không muốn bộ phim chỉ đơn thuần là tập hợp của các cú máy cận, trung, toàn, đại cảnh… mà còn cần cái hồn trong từng khung hình ấy.

Đó là thứ không thể có được bằng kỹ thuật quay dựng, dàn cảnh hay sự nhập vai đơn thuần. Nó còn đến từ tương tác tự nhiên giữa các diễn viên, giúp nhân vật họ thủ vai có được màn tung hứng, ứng biến rất thật trên màn ảnh.

- Một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất đối với anh?

- James Gunn: Hãy nói về cảnh đổ bộ của Biệt đội Cảm tử. Chúng tôi đã quay cảnh đó với các diễn viên trầm mình dưới bể nước. Trên phim trường, mỗi khi các diễn viên không hẹn mà cùng phá lên cười, tức là có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra. Máy quay khi ấy đã bắt được cảnh Jai Courtney, Peter Davidson, Nathan Fillion và Margot Robbie đang cười lăn cười bò, còn Mayling Ng thì đang chới với như sắp chết chìm đến nơi trong cái bể nước chỉ ngập tới hông.

Cái bể ấy được xây ở phía sau phim trường Pinewood. Đây là bối cảnh hoành tráng nhất tôi từng dàn dựng với rừng rậm, bãi cát, đường bờ biển, đại dương với sóng liên tục vỗ bờ… Khi mới bước chân vào đó, bạn sẽ nghĩ mình đang ở biển thật.