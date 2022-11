Margot Robbie nói về cảnh quay năm 22 tuổi với Leonardo DiCaprio

Áp lực khi phải đóng cặp cùng tài tử hàng đầu Hollywood, Margot Robbie phải uống rượu để lấy can đảm cởi đồ trước Leonardo DiCaprio.

Margot Robbie lên giường với Leonardo DiCaprio trong phim The Wolf of Wall Street.

Xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt tại sự kiện của Học viện Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh, Margot Robbie hồi tưởng trải nghiệm đóng phim The Wolf of Wall Street. Cô nói cần chút can đảm để đóng cảnh khỏa thân cùng bạn diễn Leonardo DiCaprio.

"Tôi sẽ không nói dối đâu, tôi uống vài ly rượu tequila trước khi cởi đồ vì tôi rất, rất lo lắng", Robbie cho biết. Vào lúc đó, cô mới 22 tuổi nên còn nhiều bỡ ngỡ và sợ sệt.

Diễn viên người Australia từng không hình dung được tác phẩm của đạo diễn Martin Scorsese sẽ trở nên hoành tráng và được bàn tán sôi nổi ra sao. Cô cũng không nghĩ rằng mọi người sẽ chú ý đến mình trong phim. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy đã sai.

Margot Robbie cảm thấy áp lực khi đóng phim cùng Leonardo DiCaprio. Ảnh: Fox News.

"Tôi làm gì trong phim không quan trọng vì mọi người sẽ tập trung vào Leo và những chi tiết khác", Robbie chia sẻ với Daily Mirror.

Theo Fox News, The Wolf of Wall Street đánh dấu sự đột phá trong diễn xuất của Robbie, nhưng trên thực tế, cô vẫn hoài nghi khả năng của mình dù phim đạt hiệu ứng tốt. Cô đặt câu hỏi liệu bản thân có muốn tiếp tục diễn xuất hay không.

Tâm sự với Vanity Fair, Robbie nói: "Những điều xảy ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp khiến tôi cảm thấy khá kinh khủng. Tôi đã nói với mẹ về ý định dừng đóng phim nhưng mẹ tôi bảo: 'Con yêu, mẹ nghĩ đã quá muộn để không làm điều đó'. Thế là tôi nhận ra rằng con đường duy nhất là tiến về phía trước".

The Wolf of Wall Street thuộc thể loại tiểu sử hài kịch, xoay quanh Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) - thanh niên đam mê chứng khoán và công việc môi giới trong thị trường tài chính. Trong phim, Robbie thủ vai Naomi Lapaglia, cô gái nóng bỏng đã lên giường Belfort.

Vai diễn này đã giúp người đẹp 32 tuổi thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải Empire Awards năm 2014.