Margot Robbie muốn khiến khán giả bất ngờ với ‘Barbie’

Nữ diễn viên người Australia cho biết nội dung phim “Barbie” không giống như những gì khán giả đang mong đợi và ê-kíp sẽ tạo ra nhiều điều bất ngờ cho công chúng.

Theo Film News, minh tinh Margot Robbie cùng các nhà sản xuất mới có cuộc gặp gỡ, trao đổi về dự án Barbie dựa trên thương hiệu búp bê cùng tên của hãng Mattel. Nữ diễn viên cho biết cô rất vinh dự khi có cơ hội sắm vai thần tượng của nhiều thiếu niên và trẻ em.

Nhiều tờ báo quốc tế cho rằng vai Barbie rất hợp với Margot Robbie. Ảnh: Radio Times.

Nói về dự án Barbie sắp tới, Robbie cho rằng phim sẽ không giống như những gì mọi người đang mong đợi. “Chúng tôi thích làm những điều khác với kỳ vọng của công chúng”, cô nói.

Minh tinh phát biểu thêm: “Chúng tôi muốn tôn vinh thương hiệu, nhưng đồng thời làm người hâm mộ ngạc nhiên. Do đó, ê-kíp sẽ làm khác với những gì mọi người đang suy nghĩ. Bất kể các bạn đang nghĩ gì, chúng tôi sẽ làm điều hoàn toàn ngược lại”.

Bộ phim Barbie do đạo diễn kiêm diễn viên Greta Gerwig và cộng sự Noah Baumbach thực hiện. Bộ đôi được biết đến qua các bộ phim độc lập nổi tiếng như Lady Bird, The Squid and the Whale...

Dự án điện ảnh Barbie được công bố từ năm 2014. Khi ấy, Margot Robbie không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai chính.

Ban đầu, nhà sản xuất để ý đến hai nữ diễn viên Amy Schumer và Anne Hathaway. Song, ngôi sao Suicide Squad rốt cuộc mới là người được chọn. Ngoài ra, vấn đề bản quyền cũng là lý do khiến dự án bị chậm trễ triển khai.