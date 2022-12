Margot Robbie mặc trang phục cắt xẻ gợi cảm trên thảm đỏ

Tobey Maguire xuất hiện với vẻ ngoài "quá tuổi" trên thảm đỏ sự kiện cùng đồng nghiệp. Tài tử để lộ dấu hiệu xuống sắc với bộ râu chưa cạo khiến anh bị già đi trông thấy. Nam diễn viên tài năng thủ vai James McKay trong Babylon. Bắt đầu sự nghiệp vào cuối những năm 1980,anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Peter Parker/ Người Nhện trong bộ ba Spider-Man (2002–2007) và tái xuất trong Spider-Man: No Way Home (2021). Ngoài ra, anh cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim nổi tiếng như , Ride with the Devil (1999), Wonder Boys (2000), The Good German (2006) hay The Great Gatsby (2013).... Ảnh: Shutterstock.