Marcus Rashford viết sách cho thiếu nhi

Từ trải nghiệm bản thân, cầu thủ Marcus Rashford đã viết cuốn sách kể về hành trình đi tìm quả bóng của một cậu bé 12 tuổi.

Cuốn The Breakfast Club Adventures: The Beast Beyond the Fence do cầu thủ Marcus Rashford và tác giả Alex Falase-Koya đồng sáng tác và được họa sĩ Marta Kissi vẽ minh họa. Cuốn sách sẽ được trao tặng cho 50.000 trẻ em tiểu học ở những khu vực khó khăn nhất của Vương quốc Anh.

Cầu thủ Marcus Rashford. Ảnh: Reuters.

Chương trình do câu lạc bộ sách mang tên cầu thủ Marcus Rashford thực hiện và có sự phối hợp với nhà xuất bản Macmillan Children Books, tập đoàn kiểm toán KPMG và quỹ The National Literacy Trust.

Tiền đạo 22 tuổi Rashford của Man Utd chia sẻ: “Câu lạc bộ sách Marcus Rashford được xây dựng để đưa những cuốn sách phù hợp đến những trẻ em chưa được tiếp cận nhiều với sách và truyện. Câu lạc bộ muốn giúp các em thoát khỏi những môi trường tù túng và mang đến niềm vui đọc sách cho các em”.

Ngôi sao này chia sẻ thêm những cuốn sách không chỉ đại diện cho màu da, tôn giáo mà còn đại diện cho cả các giá trị kinh tế xã hội. "Sách là một nguồn cảm hứng, động lực tuyệt vời và rất cần thiết cho những đứa trẻ đang muốn nhìn xa hơn những thứ hạn hẹp trước mắt. Thật tuyệt khi được thấy phản ứng của trẻ em lúc nhận sách và tôi tự hào được thực hiện công việc đầy giá trị này”, Rashford nói.

Bìa cuốn sách của Rashford. Ảnh: Amazon.

Ngoài tác phẩm The Breakfast Club Adventures: The Beast Beyond the Fence, Rashford còn là tác giả cuốn You Are A Champion - một tác phẩm cũng dành cho trẻ em và do Macmillan xuất bản - đã đoạt giải hạng mục Sách của năm trong khuôn khổ Giải thưởng Sách của nước Anh năm nay.

Đồng tác giả Falase-Koya cũng bày tỏ: “Trong quá trình trưởng thành, sách luôn khơi dậy trí tưởng tượng của tôi. Việc tiếp tục truyền cảm hứng đó cho nhiều trẻ em khác thật tuyệt vời và đây cũng là lý do tôi nghĩ Câu lạc bộ Sách Marcus Rashford là một chương trình tốt”.

"The Breakfast Club Adventures: The Beast Beyond the Fence là một cuốn sách đầy thú vị và tôi hy vọng nó thực sự bắt nhịp được với trí tưởng tượng của tất cả trẻ em. Tôi rất vui khi được làm việc với Rashford để viết tác phẩm này. Cậu ấy là một hình mẫu tuyệt vời", Falase-Koya thông tin thêm.

Lấy cảm hứng từ trải nghiệm của chính Rashford trong quá trình trưởng thành, cuốn The Breakfast Club Adventures: The Beast Beyond the Fence kể về câu chuyện của nhân vật Marcus lúc 12 tuổi, khi cậu bé đá quả bóng yêu thích của mình bay qua hàng rào trường học. Marcus từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có lại quả bóng này nhưng cơ hội đã tới khi Marcus nhận được một bức thư bí ẩn mời cậu bé tham gia một đội điều tra.

Tiếp theo, tác phẩm đưa bạn đọc theo chân Marcus và những người bạn mới trong hành trình phiêu lưu khám phá nhiều bí ẩn của ngôi trường.