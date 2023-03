Mạo danh ngân hàng để lừa chủ tiệm cầm đồ

Đọc tin nhắn xác nhận chuyển khoản, chủ tiệm cầm đồ ở An Giang đưa 45 triệu đồng cho Tuấn Anh. Vài ngày sau, nạn nhân mới biết đã bị lừa.

Dương Tuấn Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Tuấn Anh (30 tuổi, ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nhà chức trách, ngày 4/12/2022, Tuấn Anh đến tiệm cầm đồ của bà Trần Kim Mai để nhờ nhận chuyển khoản 45 triệu đồng. Theo thỏa thuận, người thân của Tuấn Anh sẽ chuyển tiền gốc và phí giao dịch vào tài khoản của bà Mai.

Trong lúc ngồi nói chuyện, Tuấn Anh mượn điện thoại của bà Mai rồi lưu số điện thoại của bị can bằng tên: “Ngân hàng Sacombank”. Một lát sau, Tuấn Anh dùng điện thoại của mình gửi tin nhắn cho bà Mai với nội dung đã chuyển tiền qua tài khoản.

Nghĩ người thân Tuấn Anh đã thực hiện giao dịch, bà Mai đã đưa cho bị can 45 triệu đồng. Vài ngày sau, chủ tiệm cầm đồ không thấy tiền chuyển đến nên đã trình báo cảnh sát.