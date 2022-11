Mạo danh CSGT ở TP.HCM gọi điện thoại thông báo phạt nguội để lừa đảo

Công an TP.HCM cho biết gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều người mạo danh cán bộ CSGT gọi điện thoại, nhắn tin thông báo phạt nguội để lừa đảo.

Công an TP.HCM nhấn mạnh lực lượng CSGT Công an TP.HCM không gọi điện thoại, nhắn tin thông báo "phạt nguội", mà chỉ gửi phiếu báo xác định hành vi vi phạm kèm thông báo đến người vi phạm bằng thư gửi bảo đảm qua đường bưu điện. Do vậy, người dân cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại liên quan đến vụ việc vi phạm giao thông.

Người dân không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ email...) cho bất kỳ ai để tránh bị kẻ gian lừa đảo.

Khi phát hiện hành vi vi phạm, CSGT sẽ ghi lại và thông báo cho tổ CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến để thực hiện dừng phương tiện, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không dừng ngay được phương tiện giao thông vi phạm để kiểm soát, xử lý, CSGT Công an TP.HCM sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ xe và phiếu chuyển cho công an cấp xã hoặc công an cấp huyện.

Quá thời hạn gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan không đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết vụ việc (hoặc thực hiện đóng phạt tại địa phương), thì sẽ cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.