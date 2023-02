Mạo danh cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy để lừa chạy án

Công an Đắk Nông vừa bắt giữ người đàn ông tự xưng là cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an.

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Bắc (SN 1992, trú tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1, Bắc gặp và giới thiệu với anh Lê Quang V. (trú tại huyện Đắk R’lấp) mình đang là cán bộ đang công tác tại Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, có mối quan hệ với nhiều người và có thể giúp cho vợ anh V. thoát tội (vợ anh V. đang bị bắt về tội tàng trữ pháo nổ trái phép) với điều kiện gia đình phải đưa cho Bắc 150 triệu đồng.

Lê Công Bắc vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Tin tưởng lời Bắc, chiều 13/2, anh V. hẹn đưa trước cho Bắc 60 triệu đồng, thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ. Được biết, ngoài vụ việc trên, Lê Công Bắc thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Đắk Nông thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên, xin liên hệ với Công an tỉnh Đắk Nông (gặp thượng tá Hoàng Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) để phối hợp điều tra, làm rõ.