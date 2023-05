Mạo danh các công ty du lịch, người phụ nữ chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Phòng An ninh mạng xác định Trang đã lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội, rồi giả danh công ty du lịch, lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Sáng 5/5, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác định được người mạo danh các công ty du lịch để lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Phòng An ninh mạng nắm thông tin về nhiều trường hợp bị lừa khi đặt mua vé máy bay, phòng khách sạn hoặc đặt các chuyến du lịch trọn gói trong và ngoài nước.

Đơn vị đã đưa ra một số cảnh báo cho du khách và các công ty du lịch trên địa bàn, đồng thời tiến hành rà soát, xác minh vụ việc.

Qua điều tra, đơn vị phát hiện Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1998, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trang lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội, rồi tham gia hội nhóm du lịch để lừa đảo khách hàng.

Trang sử dụng nhiều sim rác và các tài khoản mạng xã hội ảo để tham gia vào các hội nhóm du lịch, bán vé máy bay, book phòng khách sạn. Mục đích của hành vi này nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua vé máy bay, có kế hoạch đi du lịch…

Tiếp đó, Trang mạo nhận là người đại diện một số công ty du lịch hoặc phòng vé máy bay để nhắn tin, chào mời khách đặt tour, mua vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn. Người này yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán hoặc tiền cọc vào các tài khoản ngân hàng do Trang chỉ định rồi chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, Trang tiếp cận các công ty du lịch để tìm hiểu và cập nhật về thông tin, giá, chính sách của công ty.

Người này còn lấy các hợp đồng để chỉnh sửa lại thông tin giả, tài khoản giả để du khách tin tưởng chuyển tiền. Bước đầu, Phòng An ninh mạng xác định Trang đã lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Công an đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án.