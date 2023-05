Manulife nói về thỏa thuận ký giấy 'im lặng' để được hoàn tiền

Manulife cho biết đang làm việc với các khách hàng để giải quyết các khiếu nại. Còn khách hàng cho biết đang thỏa thuận với hãng để nhận lại tiền.

Mới đây, trong buổi làm việc ngày 5/5 với Manulife Việt Nam, một số khách hàng đã được làm thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ "Tâm an đầu tư" đã tham gia tại Ngân hàng SCB. Song khách hàng phải ký giấy xác nhận kèm một số điều khoản mà công ty bảo hiểm đã soạn sẵn và 10 ngày sau sẽ được nhận lại tiền.

Trong đó, khách hàng phải cam kết "không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào với công ty, cũng không thực hiện bất kỳ hành động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty" kể từ ngày nhận được đủ số tiền hoàn lại.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng phải cam kết không tiết lộ (dù trực tiếp hay gián tiếp) bất kỳ thông tin nào về nội dung trao đổi, các văn bản, thỏa thuận, email, tin nhắn, hình ảnh, ghi âm, ghi hình cuộc họp liên quan đến vụ việc giữa khách hàng và công ty cho bên bất kỳ thứ ba nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội.

Manulife nói sẽ ký kết thỏa thuận

Tối 8/5, phản hồi Zing, đại diện Manulife cho biết ngay sau dịp lễ vừa rồi, Manulife đã bắt đầu tổ chức các buổi gặp mặt trực tiếp với khách hàng đã nộp đơn khiếu nại theo thời hạn trước ngày 30/4.

"Chúng tôi đã gặp gỡ được khoảng 20 khách hàng nhằm thảo luận các giải pháp cho khách hàng và bước đầu đạt được các kết quả khả quan", đại diện Manulife cho biết.

Sau buổi đối thoại trực tiếp, đại diện này cho biết hai bên sẽ ký kết bản thỏa thuận giải quyết khiếu nại.

"Chúng tôi đưa ra những hành động chưa từng có. Dĩ nhiên, đây là một quyết định không hề dễ dàng và vì thế công ty đã cần nhiều thời gian để cân nhắc", đại diện Manulife cho biết và nhấn mạnh hành động này sẽ giúp khách hàng và công ty tiếp tục đồng hành.

Vụ việc liên quan Ngân hàng SCB đang được Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an thụ lý. Ảnh: Phan Trang.

Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được xác định dựa trên đánh giá của Manulife bao gồm các yếu tố như tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, kết quả phỏng vấn, đối chất với các tư vấn viên và nhân viên ngân hàng liên quan, các thông tin do khách hàng cung cấp trong đơn khiếu nại và trong quá trình trao đổi trực tiếp, cùng các bằng chứng hoặc các yếu tố có liên quan cần được cân nhắc.

Trước đó, trong buổi họp cuối tháng 4, ông Sachin N. Shah, Chủ tịch HĐQT Manulife Việt Nam nhấn mạnh các sản phẩm bảo hiểm vốn được thiết kế để mang đến sự an tâm, an toàn về tài chính cho khách hàng. Do đó, khi khách hàng SCB sử dụng sản phẩm của Manulife và gặp căng thẳng, bất an suốt thời gian qua, hãng cảm thấy cần phải có sự thay đổi và hành xử phù hợp.

Khách hàng cần đề xuất thời hạn trả tiền, phương thức thanh toán

Trao đổi với Zing, một khách hàng tại Hà Nội đã làm việc với Manulife ngày 5/5 cho biết Manulife đang liên hệ để thỏa thuận với từng khách hàng. "Tôi đã đóng tổng 400 triệu đồng và công ty hứa sẽ trả đủ sau 10 ngày, tức 15/5. Khi đến làm việc, khách hàng chỉ cần mang hợp đồng, chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng còn lại các thông tin đã có sẵn trên hệ thống", người này cho biết.

Theo ghi nhận, trong sáng 8/5, nhiều khách hàng tiếp tục có buổi làm việc với Manulife. Một số đến làm thủ tục, ký vào thỏa thuận giải quyết khiếu nại và đơn yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm.

Theo Luật sư Trương Minh Cát Nguyên - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ tư vấn Pháp lý Bảo hiểm TILA, việc Manulife yêu cầu khách hàng ký một số điều khoản trong giấy xác nhận hủy hợp đồng và hoàn tiền là thỏa thuận dân sự. Việc doanh nghiệp này đưa ra thỏa thuận không vi phạm pháp luật.

Theo vị luật sư, khi làm việc với Manulife khách hàng cần đề xuất thêm thời hạn trả tiền cụ thể, phương thức thanh toán và việc thực hiện các điều khoản chỉ có thể thực hiện khi khách hàng đã nhận đủ tiền. Ông cũng cho rằng hợp đồng cần điều kiện "giữ im lặng" nhưng vẫn được phép cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

"Ngay cả khi không ký, khách hàng vẫn có quyền đưa hồ sơ ra phía cơ quan chức năng, chứng minh đây là hợp đồng vô hiệu và yêu cầu hoàn trả tiền. Còn nếu khách hàng ký kết, đây trở thành thỏa thuận song phương", ông Nguyên cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cũng cho biết từ cuối tháng 10/2022 đến nay, đơn vị này đã nhận các đơn thư của các cá nhân và tập thể phản ánh một số nội dung liên quan đến Manulife và Ngân hàng SCB trong việc liên kết bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư "Tâm an đầu tư".

NHNN chi nhánh TP.HCM đã chuyển các đơn thư phản ánh đến các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định. Trong thời gian tới sẽ đưa nội dung chấp hành các quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm vào nội dung thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023.