Manh mối phát hiện vụ tham ô ở sân bay Phú Bài

Ba lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Bài bị cáo buộc liên quan sai phạm trong việc đấu giá và ký hợp đồng nhượng quyền khai thác dịch vụ taxi tại sân bay.

Chiều 29/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án này về vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế).

Theo đại tá Lê Văn Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đầu năm 2021, công an tỉnh nắm được thông tin Cảng hàng không quốc tế Phú Bài chỉ cho hãng taxi Thành Công đón khách tại sân ga. Sự việc khiến nhiều hành khách phải kéo hành lý ra quốc lộ 1 để đón taxi khác.

Ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: T.H.

Qua công tác xác minh, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc nhượng quyền khai thác dịch vụ taxi ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Theo đó, từ tháng 10/2017 đến ngày 8/1/2021, trong quá trình quản lý, điều hành khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc, Lê Văn Lộc - Phó giám đốc và Trần Xuân Long - Chánh văn phòng đã thống nhất cùng nhau lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng hàng không.

Những người này thông qua việc nhượng quyền khai thác dịch vụ taxi tại cảng cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) và Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công). Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền những người liên quan chiếm đoạt là hơn 5 tỷ đồng .

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Long, Thành và Lộc.

Trong quá trình điều tra, 3 bị can đã tự nguyện nộp tài sản đã chiếm đoạt cho cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng . Riêng ông Long có dấu hiệu tẩu tán tài sản với số tiền hơn 5 tỷ đồng và đã kịp thời tạm giữ để phục vụ điều tra.