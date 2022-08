Manh mối phá nhanh vụ án giết người ở TP.HCM

Từ vật chứng thu giữ ở hiện trường, cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân, qua đó khoanh vùng nghi phạm gây án.

Ngày 10/8, Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo, thông tin về vụ án mạng xảy ra tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết khoảng 20h ngày 6/8, Công an huyện Nhà Bè nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới có nhiều thương tích tại đường số 17 Khu dân cư Phú Xuân, huyện Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Sau khi nhận được tin báo, đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường, nhanh chóng xác định nạn nhân là L.H.P. (34 tuổi, quê An Giang).

Từ việc phát hiện phiếu tiêm chủng của nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác định lai lịch nạn nhân. Sau khi lấy lời khai những người có liên quan và rà soát các mối quan hệ cá nhân của người bị sát hại, cảnh sát nhận định nghi phạm là Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ quận 7).

Đinh Trọng Tiến. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến 7h ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Tiến lẩn trốn tại Bến Tre. Bị đưa về trụ sở, Tiến khai cho P. mượn 5 triệu đồng. Khoảng 19h ngày 6/8, nạn nhân chạy xe máy từ Long An đến nhà Tiến tại quận 7 để rủ đi nhậu.

Trên đường đi, Tiến yêu cầu Phúc trả lại số tiền đã mượn. Mâu thuẫn xảy ra, họ dừng xe ở đường số 17 rồi lao vào xô xát.

Đinh Trọng Tiến rút dao bấm đâm nhiều nhát khiến P. tử vong. Sau khi gây án, Tiến chạy xe về nhà, rửa vết máu trên dao bấm rồi đó bỏ trốn.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.