Manh mối đáng chú ý về nghi phạm xả súng Huu Can Tran

Đoạn camera an ninh cho thấy cảnh một người đàn ông giật lấy súng từ Huu Can Tran khi nghi phạm tới câu lạc bộ khiêu vũ thứ hai là Lai Lai Ballroom. Nghi phạm được xác nhận đã chết do tự sát khi cảnh sát bao vây chiếc xe tải màu trắng ở Torrance, cách Monterey Park khoảng 48 km. Ảnh: ABC News.