Manh mối bắt nghi phạm cướp tài sản sau 28 năm trốn truy nã

Gây ra vụ cướp ở Hải Phòng, Trần Văn Thạch bỏ trốn. 28 năm sau khi gây án, anh ta bị cảnh sát hình sự bắt giữ cách hiện trường hơn 1.300 km.

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng cho biết vừa bàn giao Trần Văn Thạch (tên gọi khác là Trần Văn Thạnh, 46 tuổi) cho Công huyện Thủy Nguyên củng cố hồ sơ xử lý về tội Cướp tài sản.

Theo nhà chức trách, ngày 3/8/1994, Thạch bị Công an Thủy Nguyên truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh trên. Sau khi trốn khỏi địa phương, anh ta đi vào khu vực phía Nam.

Trần Văn Thạch (giữa) khi bị bắt. Ảnh: CA Hải Phòng.

Nhận được chỉ đạo của đại tá Lê Hồng Thắng (trưởng phòng Cảnh sát hình sự), thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (Phó đội trưởng Đội 6) nghiên cứu trên 200 trang tài liệu liên quan trong hồ sơ lưu trữ về bị can Thạch.

Quá trình tìm hiểu, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện manh mối quan trọng từ báo cáo của một công an viên xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, cung cấp thông tin Thạch từng trốn vào TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) làm nghề xây mộ.

Khi rà soát hồ sơ, ban chuyên án tình nghi Thạch có thể liên lạc với người cháu họ tên là T.V.Đ., cư trú ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/11, lực lượng chức năng điều 4 trinh sát do thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ huy, vào Đắk Lắk truy tìm dấu vết bị can. Sau khi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột, tổ công tác đã kiểm tra, sàng lọc những người mang tên T.V.Đ. trong diện nghi vấn.

Sau 8 ngày làm việc, cảnh sát hình sự xác định Thạch lấy tên giả Trần Quang Thạch, cư trú tại tổ dân phố số 8, phường Tân Lợi. Đến ngày 18/11, trinh sát đột kích, bắt giữ Trần Văn Thạch khi anh ta trên đường ra nghĩa trang xây mộ.