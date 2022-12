Mang xe đi bán, người đàn ông bị lấy mất chiếc SH

Người đàn ông hẹn chủ xe đến điểm hẹn để giao dịch. Lợi dụng nạn nhân sơ hở, người này phóng xe, chiếm đoạt chiếc SH.

Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang điều tra vụ chiếm đoạt chiếc xe máy Honda SH, trị giá gần 100 triệu đồng.

Trước đó, tối 4/12, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Tiến Thịnh về việc bị kẻ gian lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH mang biển kiểm soát 29H2-09463.

Thông tin chiếc xe bị kẻ gian lấy mất. Ảnh: H.L.

Theo đơn trình báo, anh Thịnh có nhu cầu bán 2 xe máy, gồm chiếc Wave và Honda SH, rao bán xe trên mạng Internet.

Sau đó, một người đàn ông liên hệ, hỏi mua chiếc Honda SH với giá 90 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận 18h30 ngày 4/12 gặp xem xe tại cổng trường Tiểu học Đại Từ, phường Đại Kim. Cùng lúc này, có người hỏi mua chiếc xe Wave của anh Thịnh.

Khoảng 18h40 ngày 4/12, anh Thịnh thuê ôtô tải chở 2 xe máy đến điểm hẹn với ý định bán xong xe Honda SH sẽ đi giao nốt chiếc Wave.

Đến điểm hẹn, nạn nhân gặp một người khoảng 25-26 tuổi. Người này tỏ ra am hiểu xe máy, nói anh Thịnh cho xem giấy tờ xe cùng căn cước công dân. Người này còn chụp lại những giấy tờ này. Lợi dụng chủ xe sơ hở, vẫn cắm chìa khóa xe, nghi phạm lấy chiếc SH phóng đi.

Theo điều tra viên thụ lý vụ án, nhiều khả năng với những giấy tờ xe, và giấy tờ cá nhân của anh Thịnh, kẻ gian sẽ tìm cách bán chiếc Honda SH và mạo nhận là chủ phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, thông báo người dân nếu phát hiện phương tiện có đặc điểm, thông tin như trên, liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo Công an quận Hoàng Mai để phục vụ công tác điều tra.