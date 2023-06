Mang súng tìm đối thủ nhưng bắn nhầm người

Biết mình đã bắn nhầm người, nên nhóm của An bỏ trốn. Trên đường đi, nhóm này dùng dao chém làm vỡ kính cửa sổ nhà dân và tiếp tục dùng súng bắn vào quán nước.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh An (SN 1998, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, lúc 18h ngày 21/5, An rủ Đặng Hoàng Phong (SN 2006, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh) cùng một số người khác mang theo nhiều dao tự chế và 2 khẩu súng đi tìm người tên Thương để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Khi đến khu vực nhà của Thương tại khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, do không biết nhà, nhóm của An đi vào trong hẻm tìm thì thấy anh L.T.P. (SN 1989, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) trong nhà. An và những người trong nhóm tưởng anh P. là Thương, nên An dùng súng bắn trúng vào tay phải anh P. gây thương tích.

Biết mình đã bắn nhầm người, nên nhóm của An nhanh chóng rời khỏi hiện trường và tiếp tục đi tìm Thương. Trên đường đi, nhóm của An dùng dao chém làm vỡ kính cửa sổ của nhà dân và tiếp tục dùng súng bắn vào quán nước gần đó làm nhiều người hoảng hốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh An để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Đặng Hoàng Phong để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.