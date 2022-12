Mang súng phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Nguyễn Quốc Hùng (36 tuổi, ở Trà Vinh) mang theo khẩu súng cùng 6 viên đạn lưu thông trên đường thì bị cảnh sát phát hiện.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Ngày 16/12, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Hùng (36 tuổi, ở TP Trà Vinh) điều tra về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, khuya 15/10, cảnh sát trong lúc tuần tra đến đường Điện Biên Phủ (TP Trà Vinh) đã phát hiện Hùng có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Cảnh sát khi đó bắt quả tang Hùng tàng trữ trong người khẩu súng bằng kim loại màu trắng và 6 viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng.

Hùng khai đã mua súng, đạn trên mạng với giá 15 triệu đồng để phòng thân. Theo kết quả giám định, khẩu súng trên là súng quân dụng.