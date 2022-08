Mang sân cỏ, rạp chiếu phim về nhà với TV LG OLED evo

Bằng cách đa dạng hóa kích thước màn hình, nâng cấp công nghệ hiển thị và cải tiến loạt tính năng, LG TV OLED evo trở thành thiết bị giải trí tại gia đa năng.

TV không còn đơn thuần là một thiết bị để xem tin tức hay phát sóng các chương trình truyền hình. Người dùng ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn. Họ cần một chiếc TV có thể mang đến cảm giác chân thật, trọn vẹn như khi xem bóng đá tại sân vận động hay thưởng thức siêu phẩm điện ảnh tại rạp chiếu phim. Không những vậy, nhiều người dùng mong muốn tận dụng TV như màn hình chơi game chuyên nghiệp.

Đó là lý do LG ra mắt dòng TV LG OLED evo với nhiều cải tiến về công nghệ hiển thị nội dung, mang đến trải nghiệm khác biệt so với thiết bị truyền thống.

Đối với người hâm mộ môn thể thao vua, không gì tuyệt vời hơn cảm giác được trực tiếp đến sân vận động cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Bên cạnh hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, người hâm mộ có thể quan sát tỉ mỉ từng đường chuyền bóng điêu luyện hay pha “xé” lưới ấn tượng. Đây chính là trải nghiệm mà nhiều người dùng mong muốn có được khi xem theo dõi các trận cầu tại gia.

Để có được cảm giác như đang ngồi trên khán đài, trước tiên, người dùng cần TV có kích thước đủ lớn, cho hình ảnh rõ nét và chi tiết. TV LG OLED evo đáp ứng được tiêu chí này với nhiều lựa chọn màn hình từ 55 inch, 65 inch, 77 inch, 88 inch đến 97 inch. Trong đó, 97 inch là kích thước TV OLED 4K lớn nhất thế giới.

Kết hợp với màn hình lớn, viền siêu mỏng chỉ 6 mm của LG OLED evo xóa bỏ sự phân cách cách giữa màn hình và người xem. TV hòa vào không gian xung quanh, mang lại cảm giác xem thoải mái và tập trung hơn. Nhờ đó, người theo dõi không bị phân tâm trong những pha phá tranh bóng kịch tính hay khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Bên cạnh nâng cao trải nghiệm xem bóng đá, thiết kế thanh thoát giúp LG OLED evo trở thành điểm nhấn hiện đại cho phòng khách. Với viền siêu mỏng cùng mặt lưng phẳng, TV này trông giống như một khung tranh đầy nghệ thuật. Thông qua tính năng Gallery Design, người dùng có thể thưởng thức nhiều tác phẩm nghệ thuật từ danh họa trong thời gian nghỉ.

Đặc điểm của các trận bóng là mọi hoạt động diễn ra rất nhanh, buộc góc quay thay đổi liên tục trên sân cỏ rộng lớn. Điều này đòi hỏi TV tái hiện hình ảnh mượt, sắc nét và chi tiết để tái hiện trọn vẹn từng khoảnh khắc. LG OLED evo sử dụng vi xử lý α9 Gen AI cho tốc độ xử lý nội dung linh hoạt, hình ảnh luôn đạt chất lượng ba chiều chiều bằng cách tách biệt tiền cảnh và hậu cảnh. Cùng với đó, tính năng Dynamic Tone Mapping Pro của TV nâng cấp hình ảnh trên hơn 5.000 khu vực của màn hình.

Đi kèm hình ảnh sắc nét, màu sắc tự nhiên và tươi sáng là ưu điểm giúp TV LG OLED evo trở thành lựa chọn lý tưởng để theo dõi các giải bóng lớn. Theo cơ quan kiểm định toàn cầu Intertek, màu sắc của TV LG OLED evo được chứng nhận màu sắc trung thực 100%. Hãy thử tưởng tượng, trong trận tranh tài của đội tuyển Việt Nam, sự cuồng nhiệt của cổ động viên sẽ được thể hiện rõ nét khi sắc đỏ trên khán đài trở nên sinh động, rực rỡ hơn.

Thêm một lý do nữa khiến tín đồ bóng đá không thể bỏ qua TV LG OLED evo là góc nhìn rộng. Trong các buổi tụ tập xem bóng đá cùng hội bạn, người xem không cần phải tranh giành vị trí đẹp. Dù ở bất kỳ vị trí nào, người xem đều có trải nghiệm hình ảnh như nhau, không lóa, không mờ và màu sắc không bị biến đổi.

Chọn TV LG OLED evo, người dùng có thể tìm thấy cảm giác quen thuộc như xem phim ngoài rạp với kỹ xảo hình ảnh bắt mắt, màu sắc đậm tính nghệ thuật và âm thanh đa chiều như thật.

Một trong những hạn chế của xem phim qua TV so với rạp chiếu phim là trong những cảnh quay tối, nhiều chi tiết quan trọng có thể hiển thị mờ nhạt, khiến trải nghiệm xem thiếu trọn vẹn. LG OLED evo khắc phục tình trạng nhờ nâng cấp công nghệ điều khiển điểm ảnh, tạo nên độ tương phản cao cùng màu đen sâu thẳm. Nhờ đó, hình ảnh được tái hiện hoàn hảo với độ nét cao cùng sắc thái tự nhiên trong cả những cảnh phim sáng và tối.

LG OLED evo còn cập nhật thêm tính năng Precision Detail trên công nghệ Dolby Vision, cho phép duy trì chất lượng hình ảnh gốc của bộ phim. Với công nghệ này, vùng sáng trên phim rõ ràng hơn, trong khi vùng tối vẫn giữ được chiều sâu để tạo độ tương phản cần thiết. Dolby Vision còn cho phép TV điều chỉnh hình ảnh dựa trên cấp độ ánh sáng của môi trường xung quanh.

LG OLED evo là TV dành cho những kỹ xảo điện ảnh phức tạp hay tác phẩm đậm tính nghệ thuật. Người dùng có thể sử dụng dụng chế độ “Nhà làm phim” để bộ phim được chiếu đúng với ý tưởng của đạo diễn nhất từ tỷ lệ, tốc độ khung hình đến màu sắc; đồng thời giảm thiểu các trình xử lý có thể ảnh hưởng đến hình ảnh.

Không những vậy, nhờ công nghệ Advanced AI 8K, TV có thể nâng cấp chất lượng nguồn phát lên gần chất lượng 8K nhất có thể. Người yêu điện ảnh có thể thưởng thức những tác phẩm kinh điển của thập kỷ trước với hình ảnh rõ nét cùng cảm xúc trọn vẹn hơn.

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, những hạn chế của loa TV đôi khi khiến trải nghiệm xem phim tại gia chưa thể sánh bằng rạp chiếu phim. TV LG OLED evo giúp người dùng loại bỏ mối bận tâm này khi tích hợp công nghệ Dolby Atmos cho hiệu ứng âm thanh vòm như thật. Người xem có thể cảm nhận được tiếng thì thầm của nhân vật bên tai, tiếng thác nước tuôn chảy trước mặt, tiếng vó ngựa sau lưng, hay tiếng sóng biển rì rào dưới chân…

Trải nghiệm âm thanh trên LG OLED evo càng trở nên lý tưởng hơn với công nghệ AI Sound Pro. Công nghệ này kết hợp bộ xử lý α9 Gen 5 AI5 để chuyển đổi âm thanh 2 kênh thành âm thanh vòm ảo 7.1.28. Nhờ vậy, người xem được “sống” mọi cung bậc cảm xúc của bộ phim. Từ âm thanh hồi hộp, kịch tính của cảnh phim hành động đến cuộc trò chuyện ngọt ngào, tình cảm trong phân đoạn lãng mạn đều được truyền tải chính xác.

Một trong những ưu điểm của xem phim tại gia so với ngoài rạp là người dùng dễ dàng tiếp cận kho phim trực tuyến khổng lồ. TV LG OLED evo thỏa mãn niềm đam mê của mọt phim khi tích hợp nhiều nội dung dung phát trực tuyến yêu thích như Netflix, Amazon Prime Video và Apple TV.

Bên cạnh tùy chọn màn hình lớn đến 97 inch, LG OLED evo còn mang đến hai mảnh ghép mới là màn hình 42 inch và 48 inch. Đây là kích thước màn hình dành riêng cho những ai yêu thích chơi game console hay PC. Cùng với không gian đủ rộng để người chơi chìm đắm vào trận đấu, TV LG OLED trở thành “trợ thủ” đắc lực của game thủ nhờ công nghệ Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz.

Công nghệ này cho cảm giác chơi game chân thực với sự kết hợp giữa HDR siêu mượt và chuyển động ở tốc độ làm mới 120 Hz. Nhờ vậy, đối với các tựa game đối kháng hay đòi hỏi chuyển động nhanh, người chơi có thể phản ứng tức thì với diễn biến bất ngờ, di chuyển nhanh trong tình huống nguy cấp.

Trong khi đó, công nghệ điểm ảnh tự phát sáng cho phép LG OLED evo đạt tốc độ phản hồi chỉ 0,1 ms, tái hiện rõ nét hình ảnh trên game, đồng thời bắt kịp những thay đổi về tỷ lệ khung hình để giảm hiện tượng xé hình. Băng thông 48 Gbps của thiết bị cũng giúp người dùng có thể chơi game đồ họa cao mà không phải lo lắng về độ trễ.

Để giảm thiểu tối đa tình trạng giật, TV LG OLED được trang bị 4 cổng HDMI hỗ trợ nhiều tính năng HDMI 2.1 cùng tương tích VRR, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium. Kèm theo là tính năng ALLM cho phép TV tự động áp dụng chế độ “Độ trễ thấp”, từ đó mọi thao tác người chơi thực hiện trên điều khiển sẽ hiển thị ngay lập tức trên màn hình.

TV LG OLED còn kết hợp với các nền tảng chơi game đám mây NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia và Xbox Series X mang đến người dùng một “vũ trụ” các trò chơi đặc sắc. Sự hợp tác này cũng giúp LG cải thiện cảm giác chơi game trên TV OLED trở nên chân thật hơn, đúng ý tưởng ban đầu của nhà phát triển.

Ngoài ra, thông qua tính năng Game Optimizer, TV LG OLED evo có thể điều chỉnh hình ảnh tương thích từng thể loại game. Trong game hành động, hình ảnh trở nên sáng hơn để người chơi nhìn thấy mục tiêu đang ẩn nấp. Khi chuyển sang game RTS, các chi tiết hình ảnh được làm rõ nét hơn để người chơi có thể dễ dàng điều quân.

Với nhiều cải tiến để trở thành màn hình chơi game chuyên nghiệp, LG OLED giành giải vàng “High Gaming Performance - Hiệu suất chơi game cao” từ TÜV Rheinland. Bên cạnh đó, nhờ mang đến màu sắc chân thực cùng hỗ trợ HDR mượt mà, thiết bị được Intertek chứng nhận đạt chuẩn hiệu suất chơi game Qualified Gaming Performance.

Không chỉ nâng cao nội dung hiển thị cho nhu cầu xem phim, thể thao hay chơi game, TV LG OLED evo còn chinh phục người dùng bởi loạt tính năng cá nhân hóa, mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch như Room to Room Share, Always Ready hay My Profile. Theo đó, không còn cần phải chờ TV khởi động và tìm kiếm lịch sử trình duyệt, người dùng vẫn có thể chuyển nội dung từ TV này sang TV khác trong nhà, ra lệnh cho thiết bị bằng giọng nói hay lưu trữ chương trình yêu thích vào profile riêng.

Với TV LG OLED evo, hãng công nghệ Hàn Quốc mong muốn tạo ra chuẩn mực mới chưa từng có trong trải nghiệm giải trí tại gia. Luôn lấy người dùng làm trọng tâm cho những phát kiến mới trên, hãng kỳ vọng TV LG OLED evo trở thành lựa chọn đầu tiên mà người tiêu dùng Việt nghĩ đến cho một thiết bị giải trí tại gia chất lượng.

Tại sự kiện ra mắt LG OLED evo, ông Sung Woo Nam - Tổng giám đốc LG Electronics Việt Nam - từng nhấn mạnh: “Trọng tâm phát triển và hoàn thiện sản phẩm của LG chính là người dùng. Những sáng tạo của LG luôn thỏa mãn mong đợi của khách hàng, thậm chí vượt kỳ vọng, mang đến cách thức và tiêu chuẩn mới để tận hưởng nội dung giải trí yêu thích. Năm nay, bằng cách đa dạng kích thước, nâng cấp công nghệ và khai thác nhiều tính năng, chúng tôi tin rằng LG TV OLED sẽ đến gần hơn nữa với mọi nhà, thắp sáng mọi khoảnh khắc của mỗi thành viên trong các gia đình Việt Nam”.

Bên cạnh tạo nên một thiết bị giải trí tại gia đa năng, thông qua dòng TV LG OLED evo, LG còn cho thấy trách nhiệm của hãng đối với tương lai bền vững cho môi trường và người dùng. Cụ thể, TV LG OLED evo sử dụng sợi tổng hợp nhẹ, giảm đến 45% trọng lượng, giúp giảm phát thải trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, thiết bị hạn chế ánh sáng xanh, loại bỏ hiện tượng nhấp nháy và chói sáng, bảo vệ đôi mắt của người dùng.