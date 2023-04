Mang 6.000 viên ma túy, nghi phạm khua dao chống trả khi bị vây bắt

Phát hiện công an, Tủa dùng dao chống trả quyết liệt, hòng mở đường thoát thân, nhưng bất thành.

Vừa qua, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đã bắt giữ Và Bá Tủa (SN 1990) trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua thời gian theo dõi, công an xác định Và Bá Tủa có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn. Tủa rất manh động và cẩn thận, thường thủ sẵn dao bên người để phòng thân.

Và Bá Tủa tại cơ quan công an.

Sau thời gian theo dõi, đến khoảng 11h ngày 3/4, tại khu vực rừng núi xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương bắt giữ Và Bá Tủa cùng tang vật là 6.000 viên ma túy, 253 gam heroin, một con dao.

Khi phát hiện mình bị công an vây bắt, Tủa dùng dao chống trả quyết liệt, hòng mở đường thoát thân, nhưng đã bị lực lượng công an khống chế.