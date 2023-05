Mang 2 khẩu súng đi bán, nam thanh niên bị khởi tố

Mang 2 khẩu súng rulo cùng 81 viên đạn đến bán ở Đồng Nai, thanh niên 24 tuổi bị bắt tạm giam.

Bị can Đặng Minh Khang. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Minh Khang (24 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra xác định lúc 18h ngày 20/4, Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, phát hiện xe taxi do tài xế T.T.H. (55 tuổi) điều khiển, chở theo Đặng Minh Khang.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách của Khang có 2 khẩu súng Rulo và 81 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Khang khai mua 2 khẩu súng rulo nói trên qua mạng xã hội với số tiền 10 triệu đồng. Chiều 20/4, Khang thuê xe taxi từ Long An xuống TP Biên Hòa để giao súng cho một người chưa rõ lai lịch thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tang vật vụ án.