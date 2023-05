Manchester City 'đừng giận dữ nhìn lại'

Cuốn sách của các tác giả Don Price và Sean Riley viết về tình cảm của cổ động viên Manchester City dành cho đội bóng của họ chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị.

Cuốn sách có tựa đề “Don’t Look Back in Anger: The Manchester City Fans’ Story” nghĩa là “đừng nhìn lại quá khứ với sự giận dữ”. “Don’t Look Back in Anger” chính là tựa đề ca khúc nổi tiếng được phát hành đầu năm 1996 của ban nhạc Oasis. Hai thành viên chính của ban nhạc, anh em Liam và Noel Gallagher là CĐV trung thành của Man City.

Các CĐV Man City trong quá khứ từng nhiều phen cay đắng. Giờ không còn chịu sự bất công của lịch sử nữa, họ vô địch nước Anh 7 lần trong 12 mùa giải trở lại đây. Đặc biệt là dưới tay HLV Pep Guardiola, đội bóng vô địch 5 trong 6 mùa bóng vừa qua. Zing giới thiệu một trích đoạn trong cuốn sách.

Một lần Man City, mãi mãi Man City

“City Till I Die” (City cho đến khi chết) trở thành bài hát của CLB trong nhiều năm, thậm chí các CLB khác sao chép nó. Có một thực tế với nhiều người là, một khi bạn là CĐV của một CLB bóng đá cụ thể, bạn sẽ tiếp tục ủng hộ CLB đó cho đến khi bạn buồn bã qua đời. Nó không giống bất cứ điều gì khác trong cuộc sống, chẳng hạn như nếu bạn phát chán với một quán rượu nào đó, hoặc nổi cáu với một siêu thị gần nhà, hoặc bạn nghĩ rằng dịch vụ tại một nhà hàng thật tồi tệ, bạn sẽ chuyển sang nơi khác.

Các CĐV Man City tràn xuống sân ăn mừng danh hiệu vô địch Premier League mùa bóng 2021-22.

Nhưng nếu là CĐV của một CLB, bạn sẽ gắn bó với nó lâu dài, dù thích hay không. Có thể lý do gì, tài chính, sức khỏe, áp lực công việc, cuộc sống gia đình, mà bạn có thể không hoạt động nhiều như trước đây, nhưng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ CLB của mình theo cách của riêng bạn. Không có ly hôn, không có đổi bên, và đối với người hâm mộ City, câu nói "Once a Blue Always a Blue" thực sự có ý nghĩa như vậy.

Những CĐV, đặc biệt là người có vé cả mùa bóng, biết đến nhau nhiều vì họ ngồi gần nhau hay cùng nhau uống cạn ly, cùng đi đến các trận đấu trên sân khách và ra cả nước ngoài. Ngoài ra, với sự xuất hiện của mạng xã hội, họ cũng thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Họ có những cuộc tranh luận, gửi tin nhắn cho nhau. Ngay cả khi họ không gặp nhau thường xuyên, giữa họ vẫn có một mối liên kết không thể phá vỡ.

Khi một người hâm mộ Man City qua đời, rõ ràng đó là sự đau buồn cho gia đình, và cũng là một khoảng trống cho các bạn cùng cổ vũ đội bóng. CLB xây dựng một khu vườn tưởng niệm ngoài SVĐ Etihad, gần khán đài Colin Bell. Người hâm mộ có thể đến bất cứ lúc nào để tỏ lòng kính trọng, đọc lời cầu nguyện, để lại những tấm thiệp tưởng nhớ, lời nhắn, khăn quàng cổ, áo bóng đá để tưởng nhớ những người thân yêu của họ.

Thông qua sự sắp xếp với CLB, gia đình có thể rải tro của người thân của họ, cha tuyên úy cũng sẽ đến thực hiện buổi lễ và có sổ tưởng niệm để bạn bè và gia đình ký tên. Đôi khi CĐV cũng sắp xếp một phút vỗ tay vào một thời điểm nhất định trong một trận đấu trên sân nhà và cả sân đứng dậy để vỗ tay cho CĐV qua đời. Chỉ hành động đó thôi cũng là niềm an ủi to lớn đối với gia đình người quá cố.

Eddie Sparrow là một CĐV suốt đời của City và là một anh hùng thầm lặng, người điều hành trang facebook Let's Not Forget Past Blues. Eddie làm tất cả mọi việc để đảm bảo không CĐV nào bị quên lãng. Anh tổ chức hai “Bữa tối tưởng niệm” rất thành công, bán hết vé, nhiều cựu cầu thủ City đến quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.

Chúng ta sẽ không bao giờ bị lãng quên

Tác giả Don Price đã tranh luận với chính mình về việc có nên đưa chương này vào cuốn sách hay không: “Nếu tôi còn trẻ, tôi không nghĩ đến điều này. Nhưng càng lớn tuổi, bạn càng nhận ra rằng bạn không bao giờ có thể quên những người đã đi trước mình, và cả những người rất trẻ đã qua đời. Khi mọi người phát hiện ra tôi đang viết một chương như vậy, họ hỏi liệu có thể đề cập đến những người thân yêu của họ trong sách không, và thật vinh dự khi được làm như vậy”.

Pep Guardiola và CĐV Elliot, hình ảnh đẹp Man City luôn hướng tới.

Đây là một đoạn: Tôi và chồng tôi là những CĐV suốt đời của City và chúng tôi đang chờ đón đứa con đầu lòng vào năm 2012. Chúng tôi chưa đặt tên cho con vì không chắc về giới tính, chúng tôi đặt biệt danh cho cháu là Baby Blue. Vào ngày 5/1, chúng tôi đã mất cháu, nên đặt tên cho cháu là Blue Bell. Vào cuối mùa giải, City giành được chức vô địch Premier League đầu tiên. Vợ chồng tôi và những người bạn thân vẫn tin rằng đây là cách kỳ diệu để cháu cho chúng tôi biết rằng cháu sẽ luôn ở đó.

Elliot là một trong những cậu bé nhặt bóng phục vụ lâu nhất của City, từ khi 9 đến16 tuổi. Tháng 2/2016, Elliot được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tế bào cơ rhabdomyosarcomo rất hiếm gặp và qua đời sau 11 tháng. Elliot đã rất đau đớn trong 9 tuần phẫu thuật não và lọc máu, cậu ấy chiến đấu để trở lại trên xe lăn, tham dự trận đấu đầu tiên của mùa giải 2016/17 gặp Everton.

Theo yêu cầu của CLB câu lạc bộ, Aguero và Pep dành cả ngày với Elliot và đó là khoảnh khắc kỳ diệu nhất đối với cậu ấy. Đó cũng là ngày chúng tôi sẽ không bao giờ quên và chúng tôi không thể cảm ơn Man City cho đủ. Ngày 22/1/2017, thiên thần Elliot có đôi cánh trắng. Đội trưởng Vinny tuyệt vời của chúng tôi (Vincent Kompany) đặt vòng hoa trên sân trong trận đầu tiên sau khi anh ấy qua đời.

Elliot đã sống, thở và chảy dòng máu Man City trong cơ thể. Tôi có 55 năm là người của City, ông nội của Elliot ủng hộ City hơn 75 năm, và chúng tôi thành lập một tổ chức từ thiện mang tên cậu ấy, Elliot's Trust. Manchester City rất tuyệt vời và họ luôn ở phía sau chúng tôi trên mọi chặng đường. Elliot rất muốn giúp đỡ những trẻ em và thanh niên khác mắc các bệnh ung thư hiếm gặp và bây giờ là nhiệm vụ của chúng tôi.

Và còn rất nhiều câu chuyện cảm động nữa. Rất vinh dự khi có nhiều người chia sẻ những câu chuyện, bài thơ và ký ức về người thân yêu của họ với chúng tôi. Tất cả chúng ta đều có thể được truyền cảm hứng từ những gì đã được viết ra. Và những người thân yêu của chúng ta sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúng ta trân trọng khoảng thời gian đã có với họ, và như tựa đề của cuốn sách là “Đừng giận dữ nhìn lại”, chỉ cần nhớ về những khoảng thời gian tuyệt vời bạn có.

