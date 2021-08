Man Utd vs Leeds: CĐV 2 đội ẩu đả

Schweinsteiger chúc MU may mắn

Rio Ferdinand hào hứng khi được trở lại Old Trafford để theo dõi và bình luận về màn trình diễn của Man Utd ở trận ra quân Premier League 2021/22. Bên cạnh đó, cựu danh thủ Bastian Schweinsteiger cũng gửi lời chúc may mắn đến CLB cũ trên trang cá nhân: "Tiến lên và giành chiến thắng, hỡi Quỷ đỏ. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở mùa giải mới".

Schweinsteiger từng thừa nhận ngoài Bayern Munich, anh chỉ muốn thi đấu cho 1 CLB khác ở châu Âu, đó là Man Utd.