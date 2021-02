Man Utd và cái giá phải trả

Man Utd từng làm đảo lộn mọi dự đoán khi từ một đội bóng "bình thường" trở thành ứng viên vô địch Premier League. Nhưng chỉ sau 180 phút, gió bất ngờ đảo chiều.

Bình luận

"Liệu có quá sớm để gạch tên Man Utd khỏi cuộc đua vô địch?", nhà báo Alex Netherton chạy tiêu đề lớn trên Eurosport sau trận hòa 0-0 của "Quỷ đỏ" trước Arsenal ở vòng 21 Premier League.

Mùa giải vẫn còn 17 vòng mới hạ màn. Khi ấy, mọi kịch bản dù cho điên rồ nhất vẫn có thể xảy ra. Tuy vậy, "Quỷ đỏ" vẫn cần chấp nhận sự thật rằng họ đang tự bắn vào chân trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Thói quen bắt nạt Arsenal biến mất

Nhiều năm trước, việc giành được 1 điểm trên sân của Arsenal là điều đáng ăn mừng. Pháo đài Emirates chưa bao giờ dễ bị đánh sập.

Nhưng đó là lúc Arsenal không có những cầu thủ như Willian và David Luiz làm tắc nghẽn đội hình. HLV Mikel Arteta của "Pháo thủ" có lý do để phàn nàn với Giám đốc Kỹ thuật Edu, người phụ trách vấn đề chuyển nhượng.

Arsenal thiếu tiền và lại không có lực để thực hiện những phi vụ bom tấn. Trong một số thời điểm, HLV Arteta có lẽ nhận ra đã sai lầm khi bắt tay với ban lãnh đạo để dẫn dắt đội bóng cũ.

Đại diện thành London đang sa sút. Và nếu HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn thấy Man Utd trở lại với hình ảnh hùng mạnh như thời xưa cũ, ông phải giúp CLB tạo ra ra thói quen bắt nạt Arsenal.

Cavani phung phí 2 cơ hội ghi bàn ngon ăn trước Arsenal. Ảnh: Getty.

Nhiều năm trước, mỗi lần "Pháo thủ" trượt dốc, đó là thời điểm tuyệt vời để hai cựu HLV Man Utd là Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho phô trương sự vượt trội về thể chất, chiến thuật cũng như tinh thần chiến đấu với đối thủ. Man Utd cần điều đó để thị uy sức mạnh.

Trong gần một thập niên qua, Arsenal cũng giống mỡ hỗn độn. HLV Arsene Wenger vẫn thường ca ngợi nguyên tắc tạo ra cho đội bóng. Song, những điều đó lại không mang tới nhiều giá trị.

Đã 3 năm trôi qua từ ngày "Giáo sư" (biệt danh HLV Wenger) ra đi và đội chủ sân Emirates vẫn chưa thay đổi được diện mạo. Đội hình của họ không hề được nâng cấp hoặc chỉ thực hiện một cách nửa vời.

"Pháo thủ" vẫn trình làng vài gương mặt trẻ đầy triển vọng, như Ainsley Maitland-Niles, mỗi năm. Và đó cũng là tất cả những gì đại diện thành London có.

Để so sánh, lực lượng của Arsenal không thể so với Man Utd. Chủ nhà còn gặp khó vì nhân sự tổn thất nặng nề. Trọng pháo Pierre-Emerick Aubameyang không thể ra sân do đang bị cách ly và ngày trở lại thi đấu không rõ ràng.

Với Man Utd, đây là cơ hội để họ chứng minh tất cả thấy trận thua Sheffield United chỉ là tai nạn. "Quỷ đỏ" rất cần chiến thắng để khôi phục lại quyền uy cũng như vị thế có phần bị lung lay.

Đại diện thành Manchester không làm được điều đó, dù cho Aubameyang và Buyako Saka, tài năng chơi rất ấn tượng gần đây, vắng mặt. Mọi thứ đều ủng hộ Man Utd để họ kéo sập pháo đài Emirates.

Dàn sao của Man Utd chơi không tồi. Cách họ thi đấu mang tới cho người hâm mộ niềm tin rằng bàn thắng sẽ tới bất cứ lúc nào. Thế nhưng, các tiền đạo của Man Utd vẫn thể hiện bộ mặt cũ kỹ vào các thời điểm quan trọng của mùa giải.

Họ vô duyên trước khung thành. Từ Edinson Cavani tới Marcus Rashford, tất cả đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Man Utd rất nỗ lực, tuy nhiên họ lại chơi chưa đủ tốt để có thể khiến chủ nhà ôm hận.

Man Utd sẽ cần thêm tiền đạo mới trong hè 2021. Ảnh: Getty.

Man Utd tự đá bay cơ hội

Khi Man Utd còn được dẫn dắt bởi Sir Alex, đội bóng thường được thiết lập để bước vào những trận đấu lớn với mục tiêu duy nhất. Đó là chiến thắng, bất kể màn trình diễn ra sao. "Quỷ đỏ" có thể sử dụng lối đá "xấu xí", nhưng miễn có 3 điểm.

Hơn một thập niên trước, trong tay Sir Alex may mắn sở hữu những quân bài có thể giúp họ tạo ra sự khác biệt, đó là Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Wayne Rooney và Dimitar Berbatov. Mỗi khi Man Utd cần, một trong số họ sẽ lên tiếng.

Năm 2021, HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng Anthony Martial, Marcus Rashford, Edinson Cavani và cả Mason Greenwood trước Arsenal. Đó toàn những chân sút tài năng và được kỳ vọng xé lưới "Pháo thủ".

Thực tế lại khác xa những gì người hâm mộ mơ tưởng. Từ Martial đến Rashford, họ đều thiếu bản năng sát thủ như Ronaldo, Rooney, Tevez hay Berbatov.

Martial và Rashford không phải những tiền đạo kém tài. Song, cốt lõi vấn đề nằm ở đẳng cấp của họ. Cả hai vẫn chưa thể tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp để ngồi chung mâm với các tiền bối của Man Utd.

Rashford vẫn còn trẻ, lại chăm chỉ. Anh được giới chuyên môn dự đoán vẫn có thể phát triển hơn. Còn Martial đã bỏ lỡ cơ hội để thay đổi vị thế trở thành tiền đạo xuất sắc.

Cavani luôn thể hiện sự quyết tâm, nhưng ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao tại PSG, mũi nhọn người Uruguay chỉ đóng "vai phụ" để những đồng đội tiến lên. "El Matador" (biệt danh Cavani) chưa bao giờ là ngôi sao "gánh đội".

Niềm hy vọng cuối cùng của Man Utd là Greenwood. Nhưng so với mùa trước, chân sút trẻ này đang trượt dốc. Anh tỏ ra mờ nhạt và đánh mất chính mình.

Trước thực tế đó, HLV Solskjaer lại đối mặt với bài toán rất đau đầu. Ông phải dành phần lớn thời gian trong hè 2021 để nâng cấp hàng công. Man Utd vẫn cần thêm tiền đạo đẳng cấp, bởi lẽ chiến lược gia người Na Uy vẫn chưa cải thiện được chất lượng trong màn trình diễn của những ngòi nổ.

Các tiền đạo của "Quỷ đỏ" vẫn còn thiếu sự lạnh lùng trước khung thành. Điều đó thể hiện qua cách Rashford xử lý rối ren trước khung thành Bernd Leno vào cuối hiệp 1, trong khi tất cả chỉ cần pha cứa lòng với lực không quá mạnh.

Với Man Utd, trận hòa 0-0 trước Arsenal không khác nào thất bại. Thầy trò Solskjaer tiếp tục bị Man City gia tăng điểm số trên bảng xếp hạng. Một câu hỏi lớn cũng xuất hiện dành cho "Quỷ đỏ" trong ngày rời Emirates chỉ với 1 điểm.

Có còn quá sớm để gạch tên Man Utd khỏi cuộc đua vô địch?

Câu trả lời chắc chắn là không. Nhà cựu vô địch Premier League hoàn toàn có thể làm đảo lộn mọi dự đoán, giống như cách họ biến từ đội bóng tầm thường trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vương.

Đó là lý thuyết tất cả đều nhìn thấy. Nhưng với việc liên tiếp phạm sai lầm cũng như phung phí cơ hội gần đây, Man Utd rõ ràng đã tự đá bay cơ hội.

Một tên tuổi lớn không được phép để những vấn đề trên xuất hiện quá nhiều. Đáng lo hơn, đối thủ Man City của Man Utd lại ngày càng tỏ ra thiện chiến và luôn biết cách để giải quyết trận đấu.