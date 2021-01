Man Utd thua đội bét bảng trên sân nhà

Trước khi đối đầu MU, Sheffield chỉ thắng một trận ở Premier League mùa này. Sự kiên cường và may mắn giúp Sheffield giành chiến thắng trên sân Old Trafford. Theo The Guardian, đây chính là Sheffield lỳ lợm, khó chịu mà mọi CLB Premier League ngao ngán ở mùa trước. Thầy trò HLV Chris Wilder chưa thể thoát vị trí bét bảng, nhưng có nguồn động lực quan trọng để hướng đến giai đoạn tiếp theo.