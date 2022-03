Man United và 9 CLB lớn tái khởi động dự án Super League

Chủ tịch Aleksander Ceferin lên tiếng cảnh báo các câu lạc bộ châu Âu sau khi có tin dự án Super League chuẩn bị được khởi động trở lại.

Theo Four Four Two, Super League sẽ trở lại với sự góp mặt của 10 câu lạc bộ bao gồm MU, Real Madrid, Barcelona, Man City, Juventus, Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea, Inter Milan và AC Milan.

Tối 3/2 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Ceferin của UEFA lên tiếng khi có thông tin Super League trở lại. "Tôi mệt mỏi khi nói về thứ vô nghĩa này. Họ lần đầu khởi động dự án trong mùa dịch. Bây giờ, tôi nghe nói họ muốn tái khởi động Super League. Tôi muốn nói một điều, họ có thể tổ chức giải đấu riêng, chẳng ai cấm cả. Nhưng nếu họ tách ra, sẽ không còn góp mặt ở giải đấu của chúng tôi", ông chia sẻ.

Ceferin nhấn mạnh một ông chủ trong nhóm 10 CLB kể trên đã gọi điện và xin lỗi khi dự án ban đầu sụp đổ. Nhưng bây giờ, ông chủ đó quay lưng UEFA để trở lại Super League. Chủ tịch UEFA cho rằng với Super League, cổ động viên là khách hàng. Còn với UEFA, CĐV luôn là những CĐV trong bóng đá.

Trừ Arsenal và Tottenham, 10 CLB trong nhóm thành lập Super League ban đầu đã quay trở lại.

Theo 90 min, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus chuẩn bị trình bày kế hoạch mới cho dự án Super League ở London. Agnelli cũng là gương mặt chủ chốt, bên cạnh Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã âm thầm xây dựng kế hoạch thành lập Super League trong nhiều năm.

Vào tháng 4/2021, làng túc cầu thế giới chấn động trước tin Super League được thành lập. 12 CLB, có thêm Arsenal và Tottenham, xác nhận tách biệt UEFA để dự Super League. Theo Chủ tịch Perez, Super League sinh ra để chống lại Champions League và hứa hẹn thay đổi cán cân của bóng đá châu Âu.

Nhưng chỉ sau vài ngày, Super League sụp đổ vì một loạt rắc rối, và các CLB bị UEFA, CĐV chống đối quyết liệt. Premier League, La Liga và Serie A tuyên bố các CLB chơi ở Super League phải tách biệt khỏi các giải quốc nội, qua đó là một phần yếu tố làm thay đổi cục diện.

Do đó, 6 CLB ở Premier League rút lại ý định, công khai xin lỗi và tuyên bố rời Super League. Real, Barca và Juventus là 3 CLB quyết bám trụ cho tới hiện tại.