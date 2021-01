Man United thắng vất vả đội hạng Nhất

01:50

Đội hạng 6 ăn mừng trận thắng Rooney và học trò

0

Các cầu thủ Chorley tiếp tục màn ăn mừng quen thuộc khi cùng hát "Someone like you" của Adele sau trận thắng Derby County ở vòng 3 FA Cup tối 9/1 (giờ Hà Nội).