Man United nên sa thải Solskjaer sớm

Đến lúc nhà Glazer phải chấp nhận rằng Ole Gunnar Solskjaer có những giới hạn nhất định về năng lực huấn luyện và không thể đưa Man United trở lại thời hoàng kim.

Sau khi trận đấu giữa Manchester United và Liverpool tối 24/10 (giờ Hà Nội) kết thúc, HLV người Na Uy dành hơn 10 phút để ký tặng và chụp ảnh cùng các cổ động viên bên ngoài Old Trafford. Đó là một hành động đẹp, bởi phần lớn HLV sẽ lái xe thẳng về nhà trong tâm trạng tồi tệ sau trận thua 0-5. Nhưng với Manchester United, sự thân thiện và "DNA United" của Ole là không đủ để giúp đội bóng này trở lại đỉnh cao.

Hồi kết cho Ole

Những gì tốt nhất HLV Solskjaer dành cho Manchester United có thể ở lại phía sau. Chiến lược gia người Na Uy nhận cả những tràng vỗ tay và tiếng la ó từ bốn phía khán đài Old Trafford, sau trận thua trước Liverpool.

Khi Liverpool nâng tỷ số lên 4-0, những tiếng la ó vang khắp khán đài Old Trafford, điều từng xuất hiện khi hiệp 1 trận đấu giữa Man United và Atalanta giữa tuần qua kết thúc.

Không ít CĐV Man United trên khán đài A vỗ tay cho Ole khi trận đấu với Liverpool kết thúc. Nhưng ở một góc khán đài dành cho CĐV đội khách, người hâm mộ "The Kop" hát vang câu hát "Ole's at the wheel" (tạm dịch: Ole là người cầm lái Man United), như một cách ủng hộ HLV đối thủ.

Man United còn kiên nhẫn với Ole đến bao giờ? Ảnh: Reuters.

Với nhiều người hâm mộ Man United, đó là sự chua chát, thậm chí có thể được coi là sỉ nhục. "Ole's at the wheel" vang lên trên các khán đài Old Trafford từ đầu mùa giải năm nay, với đầy sự lạc quan và khí thế.

Man United năm thứ hai liên tiếp dự Champions League, về đích thứ hai ở Premier League mùa 2020/21. Tất cả nhờ công Ole.

Họ vung tiền chiêu mộ các ngôi sao đắt giá như Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo. Ngay cả những người trong cuộc, từ cầu thủ, HLV đến ban lãnh đạo đội bóng đều tin đến lúc Man United cạnh tranh cho các danh hiệu cao nhất.

Tuy nhiên, trận thua nặng nề trước Liverpool đẩy Man United rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, dù mùa giải chỉ mới đi được 3 tháng. Man United để thủng lưới 11 bàn sau 3 trận gần nhất. Họ thua trận thứ 3 tại Premier League kể từ đầu mùa, nhưng tệ hơn khi để Arsenal đuổi kịp về điểm số.

Trong 3 vòng đầu Premier League mùa này, khi Arsenal toàn thua và truyền thông nhắc về khả năng Mikel Arteta bị sa thải, ít người nghĩ 6 vòng sau đó, Solskjaer để Man United ngang điểm "Pháo thủ".

Man United chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 3). "Quỷ đỏ" đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đứng ba Man City 6 điểm.

Tuy nhiên, thất bại nặng nề trước Liverpool còn tệ hơn cả việc đánh mất 3 điểm hay tụt xuống vị trí thứ 7, nó cho thấy đẳng cấp thật sự của đội chủ sân Old Trafford mùa này.

Liverpool chỉ mới là đội bóng lớn đầu tiên Man United đụng độ. Chuỗi trận "tourmalet" khó khăn của "Quỷ đỏ" còn ở phía trước. Chỉ trong 10 ngày sắp tới, đội bóng của HLV Solskjaer sẽ gặp Tottenham, Atalanta và Man City.

Những kết quả tồi tệ của Man United đã được dự báo. Và mùa giải của họ có thể trở nên tệ hơn lúc này. Đó là lý do ban lãnh đạo Man United phải cân nhắc nghiêm túc về khả năng sa thải Ole sớm. Họ không thể chờ đến khi Man United chơi tệ trong tháng tới, hay để "Quỷ đỏ" tụt xuống nửa sau BXH Premier League như Jose Mourinho từng làm 3 năm trước.

Mourinho từng rời ghế HLV trưởng Man United sau trận thua 1-3 trước Liverpool, nhưng "Người đặc biệt" được trao cơ hội tới tận cuối tháng 12/2018. Giờ mới là cuối tháng 10, và "Quỷ đỏ" còn nguyên cơ hội đua vô địch Premier League hay Champions League nếu lấy lại phong độ sớm.

Mùa giải 2021/22 chỉ mới trôi qua được 3 tháng, và Man United còn cơ hội ở nhiều đấu trường quan trọng. Ảnh: Reuters.

Man United cần tái cấu trúc

Chưa có dấu hiệu gì trên truyền thông cho thấy ban lãnh đạo Man United muốn sa thải Solskjaer. HLV người Na Uy vẫn lạc quan về chiếc ghế của mình tại Old Trafford.

Sau trận thua Liverpool, Ole phát biểu rằng ông luôn tin vào bản thân mình, và nhận định Man United đang đi đúng hướng. Rất ít người tin lời nói của chiến lược gia người Na Uy. Các ông chủ của Man United chắc chắn đang cân nhắc nhiều về khả năng sa thải cựu tiền đạo của đội bóng.

Nửa năm trở lại đây, nhà Glazer để lại dấu ấn nhiều hơn lên Man United. Họ thúc đẩy dự án Super League, trực tiếp hỗ trợ đội bóng mua sắm cầu thủ và ký hợp đồng dài hạn với Solsa. Nhà Glazer quan tâm Man United, "con gà đẻ trứng vàng" của họ trong hơn một thập niên qua.

Vì vậy, vấn đề với các CĐV là liệu giới chủ Mỹ có sẵn sàng thừa nhận thất bại của việc xây dựng mô hình quản trị đội bóng giống thời Sir Alex Ferguson?

Sa thải Solsa có thể kéo theo sự rời đi của các trợ lý như Mike Phelan (người mới ký hợp đồng đến năm 2024), Carrick hay Kieran McKenna. Giám đốc Kỹ thuật Darren Fletcher chắc chắn cũng không nằm ngoài trách nhiệm.

Chia tay Solsa, ban lãnh đạo Man United sẽ phải thay đổi nhiều vị trí trong thượng tầng chứ không đơn giản chỉ thuê HLV mới. Đồ họa: Minh Phúc.

Man United từ chối việc bổ nhiệm nguồn nhân lực tài năng từ bên ngoài như Ralf Rangnick hay Luis Campos, để chọn những con người có "DNA United" như Fletcher hay Ole. Mô hình của họ đang đi chệch hướng.

Và thực tế, việc chọn các cựu cầu thủ từng chơi cho đội bóng lên nắm quyền đang cho thấy bất cập ở nhiều CLB lớn châu Âu. Mikel Arteta vẫn đang vất vả với Arsenal, Ronald Koeman kéo lùi Barca.

Ngoài Man United, Arsenal hay Barca, không nhiều CLB hàng đầu trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đặt niềm tin vào các HLV từng là cựu cầu thủ của đội. Mauricio Pochettino có thể là ngoại lệ, nhưng HLV người Argentina không sở hữu "DNA PSG" đậm đặc như Ole hay Koeman.

Pochettino gầy dựng danh tiếng ở những CLB khác. Cá nhân HLV này cũng có thể bị PSG đẩy ra đường bất cứ lúc nào, trong bối cảnh CLB thủ đô nước Pháp vẫn thi đấu chưa thuyết phục.

Trước trận đấu giữa Man United và Liverpool, Jamie Carragher thẳng thừng nói rằng Solskjaer sẽ không bao giờ giỏi như Klopp. "Solskjaer lúc nào cũng nói về bản sắc của Man United. Vậy bản sắc của Ole là gì?", cựu trung vệ Liverpool đặt câu hỏi.

Bản sắc của Man United luôn là chiến thắng, chinh phục các danh hiệu. Những lời nói sáo rỗng khác giống chiêu trò khuếch trương thương hiệu. Mọi đội bóng trên thế giới đều cần chiến thắng và các danh hiệu.

Kết quả cuối cùng (thành tích dự Champions League - PV) là thứ giúp Solskjaer tại vị trong 3 năm qua tại Old Trafford, chứ không phải lối chơi cụ thể. Man United sẽ cần một HLV xuất chúng vào thời điểm hiện tại để đánh bại Klopp hay Pep Guardiola.

Nếu không thể chiêu mộ người giỏi nhất, họ cần tái cấu trúc mô hình quản trị đội bóng và chờ đợi. Cần nhớ rằng vào cuối năm nay, Ed Woodward sẽ rời Man United và kết thúc 8 năm làm việc tại Old Trafford.

Sự rời đi của Woodward có tác động không nhỏ từ những thương vụ mua sắm sai lầm của "Quỷ đỏ" trên thị trường chuyển nhượng. Nhà Glazer luôn là những người thực dụng, và họ không thờ ơ với Man United.

Vấn đề ở đây là liệu các ông chủ thực dụng của "Quỷ đỏ" có sẵn sàng đập đi xây lại mọi thứ trong 3 năm qua, với quyết định sa thải Solskjaer? Nếu nhà Glazer có ý định sa thải Solsa, tốt nhất họ nên làm điều đó càng sớm càng tốt.