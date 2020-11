Man United lại tái diễn màn thoát hiểm ngoạn mục?

Ban lãnh đạo Man United vẫn ủng hộ HLV Ole Gunnar Solskjaer, thế nhưng, chiến lược gia người Na Uy không nên vay mượn sự kiên nhẫn từ cấp trên quá nhiều.

Bình luận

Đã 6 năm rưỡi trôi qua từ ngày một công ty cá cược công khai cử một người đàn ông hóa trang thành "Thần chết" đến sân Goodison Park của Everton, với mục đích "trù ẻo" HLV David Moyes của Man United. Hôm ấy, "Quỷ đỏ" gục ngã trước đại diện vùng Merseyside với tỷ số 0-2.

Kết quả này khiến đại diện thành Manchester nói lời tạm biệt với cơ hội giành vé dự Champions League. Hai ngày sau, David Moyes "bay ghế", khép lại một trong những chương buồn nhất trong sự nghiệp cầm quân.

Tình cảnh của Solskjaer không quá thảm hại như Moyes. Thế nhưng, chiến lược gia người Na Uy sẽ tới Goodison Park với rất nhiều áp lực bủa vây.

Solskjaer vẫn được bảo vệ

Cuối tuần trước, Man United của Solskjaer để thua Arsenal với tỷ số 0-1. Đó là ngày dàn sao "Quỷ đỏ" trình diễn bộ mặt yếu ớt. Không lâu sau, thảm họa hàng thủ khiến đại diện nước Anh sụp đổ trước Istanbul Basaksehir thuộc loạt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

Nhưng ngay cả khi nhận liên tiếp hai thất bại, chiếc ghế HLV của Solskjaer cũng chưa lung lay quá dữ dội. Thậm chí, sự xuất hiện của Mauricio Pochettino và lời tuyên bố sẵn sàng trở lại cũng không làm chiến lược gia người Na Uy nao núng. Ông tin bản thân vẫn còn giữ được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Man United.

Man United không có truyền thống "thay tướng giữ dòng" sau thời Sir Alex Ferguson. Họ thường chờ kết quả liên quan tới việc CLB giành được vé dự Champions League hay không.

HLV Solskjaer đang khiến người hâm mộ hoài nghi về năng lực cầm quân. Ảnh: Getty.

Trường hợp của Jose Mourinho là ngoại lệ, vì phòng thay đồ của CLB ở thời điểm ấy được miêu tả "rất độc hại". David Moyes dù kém tài vẫn được đội bóng giữ tới tháng 4. Louis van Gaal chỉ "bay ghế" khi mùa 2015/16 khép lại.

Bởi vậy, Solskjaer có lý do để an tâm, thế nhưng, đó chỉ là sự tạm bợ. Ông thầy người Na Uy may mắn chưa bị sa thải vì Man United vẫn chưa hụt hơi ở Champions League, nơi họ dẫn đầu bảng xếp hạng, đứng trên cả PSG và Leipzig.

Chính những kết quả ấn tượng tại cúp châu Âu gỡ gạc thể hiện cho "Quỷ đỏ", đội bóng đã thua Tottenham tới 1-6 và nhận thất bại tủi hổ trước Basaksehir .

Một yếu tố giúp Solskjaer được ưu ái ở sân Old Trafford nằm ở tính bất ngờ Man United thể hiện. Mỗi lần đại diện thành Manchester của nhà cầm quân 47 tuổi bị dồn vào đường cùng, đội bóng này lại thoát hiểm ngoạn mục.

"Man United có thể giành chiến thắng ở những trận đấu mà tất cả không thể ngờ tới", bình luận viên John Dykes nói với Zing.

Tháng 10/2019, Man United bất ngờ cầm hòa được Liverpool hùng mạnh. Tới tháng 12, họ liên tiếp quật ngã Tottenham và Man City, những đội bóng thi đấu rất ổn định. Từ sau trận thua Burnley trên sân nhà vào tháng 1/2020, Man United trải qua chuỗi 19 trận bất bại.

Tới mùa 2020/21, "Quỷ đỏ" lại tạo ra cơn địa chấn trên đất Paris khi vượt qua PSG, đương kim á quân Champions League, và nhấn chìm Leipzig với tỷ số 5-0.

Từ những gì Man United thể hiện, câu hỏi được đặt ra là: chu kỳ thăng hoa "bất ngờ" của đại diện thành Manchester liệu sẽ tái diễn và kéo dài trong bao lâu? Chỉ thời gian mới trả lời được điều đó, và tất cả sẽ bắt đầu bằng chuyến đi tới sân Goodison Park của Everton tối 7/11 (giờ Hà Nội).

Một Man United bất ổn

Solskjaer có đủ thời gian để tạo ra đội bóng của riêng mình. Hai năm đã trôi qua kể từ ngày "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" được giao nhiệm vụ dẫn dắt Man United.

Tuy vậy, chiến lược gia người Na Uy vẫn đối mặt với nhiều hoài nghi. Người hâm mộ không biết Man United của Solskjaer đã thật sự trở thành một CLB ổn định và sở hữu bản năng chiến thắng để chinh phục những danh hiệu hay chưa?

Thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường. Tuy vậy, khi mổ xẻ màn trình diễn của Man United, rất nhiều bất ổn hiện ra.

Man United sẽ tới sân Goodison Park của Everton với tư cách đội bóng duy nhất ở Premier League mùa 2020/21 chưa thực hiện cú sút nào trong khu vực cấm địa (six-yard box). Mùa trước, chỉ có Newcastle thực hiện ít pha dứt điểm trong vùng cấm địa nhất, còn Man United là đội có nhiều cú sút từ ngoài vùng cấm hơn bất cứ CLB nào (theo thống kê của The Independent).

Điều này cho thấy Man United đang thiếu những mãnh thú săn bàn thật sự. Đó là người đôi khi chỉ cần ghi bàn thắng "xấu xí" như đệm bóng cận thành, và hơn thế biết chuyển hóa cơ hội gần khung thành.

Man United thi đấu rất phập phù gần đây. Ảnh: Getty.

Từ khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Man United, Solskjaer liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi những bàn thắng "xấu xí" với các tiền đạo. Dù vậy, những gì "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" truyền đạt cho học trò đều không được họ chuyển hóa trên sân cỏ.

Chiến lược gia người Na Uy cũng loay hoay trong việc tìm ra bộ khung ưng ý và xây dựng sự nhất quán trong lối chơi Man United. Ở 5 trận gần đấy, Solskjaer sử dụng ba sơ đồ chiến thuật khác nhau, từ 4-2-3-1, 3-4-1-2 tới 4-4-2 hình kim cương.

Linh hoạt sử dụng chiến thuật không phải ý tưởng tồi, đó là bằng chứng cho thấy cách quản lý rất thông minh từ người thuyền trưởng. Nhưng khi Man United toàn phải nhận kết quả đáng thất vọng, tất cả phải nhìn nhận lại năng lực của người chỉ huy.

Solskjaer cũng nhấn mạnh bất kể đội bóng ra sao, những nguyên tắc cơ bản vẫn được giữ nguyên. Song, phải chi các nguyên tắc ấy được định nghĩa một cách cụ thể và đúng đắn.

Thuyền trưởng của Man United luôn nhấn mạnh việc xây dựng một đội bóng có lối chơi luân chuyển bóng nhanh và đá rộng nhất có thể. Tuy vậy, cả hai nguyên tắc đó đều không phản ánh được sự nhất quán trong cách CLB thi đấu.

Phong độ của "Quỷ đỏ" đang sa sút. Tuy vậy, các cầu thủ vẫn ủng hộ ông thầy. Họ thích làm việc cùng nhà cầm quân dễ mến này. Điều này hoàn toàn khác so với lúc Jose Mourinho còn dẫn dắt đội.

Thế nhưng, việc Solskjaer liên tục điều chỉnh sơ đồ chiến thuật khiến ông vấp phải nhiều sự hoài nghi từ các cầu thủ. Họ bắt đầu lăn tăn, không biết thuyền trưởng CLB có thật sự nhạy bén về chiến thuật.

Tinh thần các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng sau những thất bại. Trong ngày Man United gục ngã trên đất Thổ Nhĩ Kỳ tại Champions League, người ta thấy những gương mặt chán nản và chìm trong sự thất vọng lủi thủi rời sân.

Man United tỏ ra rất bạc nhược trước Basaksehir. Họ đã chơi rất tệ và hàng thủ trình diễn thứ bóng đá như đội U10. Solskjaer phải chịu trách nhiệm cho điều đó, và ông thừa nhận hoàn thành không tốt nhiệm vụ.

Tối 7/11, Man United sẽ làm khách tới sân Goodison Park của Everton. Solskjaer vẫn chưa thật sự "ngồi trên lửa". Tuy nhiên, áp lực dành cho nhà cầm quân người Na Uy chắc chắn tăng lên rất nhiều nếu "Quỷ đỏ" tiếp tục lụn bại.

Dù vậy, Solskjaer luôn có cái duyên rất đặc biệt. Đó là mỗi lần đội nhà chìm trong cơn tuyệt vọng, họ lại bùng nổ và giành chiến thắng.

Mọi thứ chưa phải tận thế với "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ". Nhưng từ giờ, Solskjaer có lẽ bắt đầu cảm thấy bóng ma mang tên Pochettino lởn vởn đâu đó.