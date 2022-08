Man United có tân binh thứ 6 sau Antony

Sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony, MU nhanh chóng ký hợp đồng với thủ môn Martin Dubravka đến từ Newcastle United.

Rạng sáng 30/8 (giờ Hà Nội), chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận MU và Newcastle United thống nhất điều khoản dành cho thủ môn Martin Dubravka. CLB chủ sân Old Trafford sẽ có sự phục vụ của Dubravka theo dạng cho mượn trong mùa 2022/23. Thương vụ đính kèm điều khoản mua đứt nhưng không bắt buộc trị giá 5 triệu euro.

Nhà báo người Italy dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn thành. MU đang thực hiện những thủ tục cuối cùng, bao gồm việc kiểm tra y tế cho Dubravka trong thứ ba tuần này (giờ địa phương). "Antony và thủ môn số hai mới đang trên đường tới MU", Romano tiết lộ thêm.

Tân binh tiếp theo của MU là một thủ môn.

Antony đã có mặt tại đại bản doanh "Quỷ đỏ" và chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế. Thương vụ này tiêu tốn của MU 100 triệu euro với hợp đồng có thời hạn đến hè 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Cùng với Antony, Dubravka là tân binh thứ 5 và thứ 6 của đội chủ sân Old Trafford trong hè này.

Trước đó, MU chiêu mộ thành công 4 tân binh bao gồm hậu vệ trái Tyrell Malacia (17 triệu euro), Christian Eriksen (chuyển nhượng tự do), Lisandro Martinez (57 triệu euro) và Casemiro (70 triệu euro).

MU cần Dubravka để tạo cạnh tranh sòng phẳng cho David de Gea sau khi Dean Henderson gia nhập Nottingham Forest dưới dạng cho mượn. Tom Heaton là thủ môn số hai của MU nhưng đẳng cấp không đủ để được HLV Erik ten Hag tín nhiệm.

Dubravka là thủ thành giàu kinh nghiệm ở Premier League. Anh gia nhập Newcastle năm 2018 với giá 4 triệu euro. Kể từ đó thủ thành người Slovakia có hơn 130 trận khoác áo "Chích chòe". Thủ môn 33 tuổi từng 2 lần được vinh danh là cầu thủ hay nhất năm của Newcastle.

Mùa này, vị trí của Dubravka không còn được như trước. Anh mất suất bắt chính vào tay Nick Pope, người được Newcastle chiêu mộ với giá 11,5 triệu euro từ Burnley trong hè năm nay.

Dubravka được đánh giá có khả năng điều bóng bằng chân tương đối tốt. Đây là lý do HLV Ten Hag muốn mang thủ thành này về để gây sức ép lên De Gea.