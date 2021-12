Man United bị Young Boys cầm hòa

MU để mất quyền kiểm soát thế trận trong hiệp hai. Young Boys cầm bóng nhiều hơn (55%) và có số cơ hội gấp 3 lần so với chủ nhà (9 so với 3). Phút 66, CĐV tại Old Trafford nín thở khi Quentin Maceiras nhận bóng ở vị trí trống trải. Tuy nhiên, cú sút của số 24 lại đi chệch cột trong gang tấc.