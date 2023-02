Màn truy đuổi giữa ‘Avatar 2’ và ‘Titanic’

Bộ đôi tác phẩm kinh điển của đạo diễn James Cameron tạo nên màn đối đầu kịch tính. Bom tấn "Avatar 2" cần thêm 3 triệu USD để đánh chìm “Titanic”.

Thế giới hồi hộp trước màn đối đầu giữa "Avatar 2" và "Titanic". Ảnh: Screen Rant.

Nhân dịp kỷ niệm 25 kể từ khi ra mắt, đạo diễn James Cameron mở đợt tái chiếu tác phẩm huyền thoại Titanic như lời tri ân dành cho khán giả. Bộ phim trở lại vào thời điểm không thể hoàn hảo hơn khi bầu không khí Valentine (lễ Tình nhân 14/2) phủ sóng toàn thế giới.

Diễn biến phòng vé đón nhận sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát. Bên cạnh Titanic, còn có một tác phẩm ấn tượng của đạo diễn James Cameron là Avatar: The Way of Water. Tác phẩm được mong đợi tạo nên kỳ tích khi thay thế vị trí của Titanic.

Cuộc chạm mặt trở thành điểm nhấn

Phát hành trở lại kể từ năm 1997, Titanic vẫn nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả khi thu về 22,3 triệu USD toàn cầu vào cuối tuần qua. Tác phẩm cũng giới hạn khi chỉ phát hành tại 51 quốc gia, theo Deadline. Qua đó, Titanic tiếp tục duy trì vị trí top 3 tác phẩm doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,219 tỷ USD , được cập nhật sáng ngày 14/2 (giờ Hà Nội) bởi Cinematone.

Bên kia chiến tuyến là Avatar: The Way of Water cũng không kém cạnh khi thu về 25,3 triệu USD toàn cầu. Ngày 14/2 (giờ Hà Nội) hậu truyện về hành tinh Pandora bám sát Titanic với tổng doanh thu 2,217 tỷ USD , theo Cinematone. Theo nhận định bởi cây bút Pamela Mcclintock từ Hollywood Reporter, Avatar: The Way of Water chỉ cần vài ngày để thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên.

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, thương hiệu Titanic cho thấy sự áp đảo khi thu về 2,3 tỷ đồng dịp cuối tuần qua. Avatar: The Way of Water lép vế khi đạt con số 208 triệu đồng trong 3 ngày cuối tuần. Trên thực tế, Titanic chỉ có thể bùng nổ trong một tới hai tuần đầu nhờ hiệu ứng từ ngày lễ Tình nhân.

Titanic trở lại bùng nổ phòng vé toàn cầu nhân dịp lễ Tình nhân. Ảnh: 20th Century Fox.

Theo thống kê từ Box Office Mojo tới ngày 13/2, tình hình phòng vé cuối tuần tại khu vực Bắc Mỹ cũng có nhiều biến động. Tài tử Channing Tatum chính thức trở lại màn ảnh trong bộ phim Magic Mike's The Last Dance. Hậu truyện về chàng vũ công tài năng Mike Lane dẫn đầu phòng vé nội địa với 8,2 triệu USD sau 3 ngày đầu công chiếu.

Trong khi đó, Avatar: The Way of Water và Titanic không tạo khoảng cách quá lớn khi lần lượt thu về 6,9 và 6,4 triệu USD tại thị trường nội địa. Duy chỉ có Knock at the Cabin của đạo diễn M. Night Shyamalan suy giảm sức hút khi thu về 5,5 triệu USD .

Theo Hollywood Reporter, các tác phẩm đều bị ảnh hưởng trước sức hút từ sự kiện thể thao Super Bowl 2023.

“Avatar 2” có khả năng vượt lên

Tính tới ngày 14/2 (giờ Hà Nội) sự trở lại của Titanic không phải là trở ngại quá lớn đối với Avatar: The Way of Water bởi khoảng cách giữa 2 bom tấn chỉ còn 2 triệu USD và tiếp tục thu hẹp, theo thống kê từ Cinematone. Duy trì tốc độ như hiện tại, hậu truyện Avatar hoàn toàn có thể đánh chìm con thuyền Titanic chỉ trong vài ngày tới.

“Đây là một trận đấu kinh điển trong sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ của James Cameron. Bất kể kết quả ra sao, đó là minh chứng về tác động của vị đạo diễn phù hợp với sự phát triển của nền điện ảnh cũng như câu chuyện về doanh thu phòng vé,” Paul Dergarabedian, nhà phân tích phòng vé của Comscore nhận định.

Khách quan mà nói, James Cameron là một trong những nhà làm phim vĩ đại mà bộ môn nghệ thuật thứ 7 từng có. Minh chứng rõ ràng bởi ông sở hữu 3 trong số 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại gồm Avatar (2009), Titanic (1997) và Avatar: The Way of Water (2022). Không chỉ thành công về doanh thu phòng vé, tài năng của vị đạo diễn còn được ghi nhận thông qua loạt giải thưởng điện ảnh danh giá như Oscar. Đối với Cameron, Titanic hay Avatar 2 thắng không quá quan trọng bởi kết quả ra sao thì ông vẫn là người chiến thắng.

Avatar: The Way of Water bám sát doanh thu của Titanic. Ảnh: 20th Century Fox.

Tuy nhiên, trong tuần này Avatar: The Way of Water phải chạm mặt một đối thủ mới là Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bom tấn siêu anh hùng tới từ Marvel Studios dự kiến sẽ gây khó khăn ít nhiều cho con cưng của đạo diễn James Cameron. Để tránh chạm mặt trực tiếp, Avatar 2 cần nhanh chóng hoàn thành mục tiêu vượt qua Titanic càng sớm càng tốt.

Nhìn chung, cuộc chiến giữa Avatar: The Way of Water và Titanic trở nên thú vị bởi tương lai khó có thể chứng kiến sự kiện "bom tấn đấu bom tấn". Thời điểm Avengers: Endgame (2019) ra mắt cũng chứng kiến màn đối đầu chớp nhoáng khi Avatar (2009) được tái chiếu nhằm củng cố vị thế doanh thu mọi thời đại.