Màn trình diễn của The Weeknd ở Super Bowl được kể lại qua phim

Tác phẩm tài liệu xoay quanh màn trình diễn đỉnh cao của The Weeknd trong giờ nghỉ giữa trận Super Bowl năm nay dự kiến lên sóng vào cuối năm nay.

Theo Music-News, màn trình diễn dài 13 phút của The Weeknd tại giờ giải lao của trận Super Bowl 2021 diễn ra hôm 7/2 sẽ được chuyển thể thành phim tài liệu. Trước đó, phần biểu diễn của giọng ca Blinding Lights gây ấn tượng mạnh với 100 triệu người theo dõi trận bóng bầu dục giữa đội Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs.

Theo đó, bộ phim dài 90 phút do đạo diễn Nadia Hallgren đảm nhận sẽ bao gồm khâu chuẩn bị kỹ lưỡng của nam ca sĩ sinh năm 1990, cùng với màn trình diễn ấn tượng của anh trên sân khấu Super Bowl.

Todd Kaplan, Phó Chủ tịch của hãng tài trợ chương trình, cho biết Super Bowl Halftime Show là một trong những sân khấu lớn nhất thế giới, và màn trình diễn của The Weeknd năm nay là hết sức đáng nhớ.

Màn trình diễn của The Weeknd sẽ được kể lại qua bộ phim tài liệu dài 90 phút.

"Để có màn trình diễn mang tính biểu tượng, đáng nhớ và thú vị, ngoài nghệ sĩ, những người đằng sau hậu trường đóng vai trò rất quan trọng", Kaplan nói.

Ông cũng khẳng định bộ phim tài liệu mới sẽ đưa người hâm mộ đến với những cảm xúc khác nhau qua hành trình làm việc căng thẳng của ê-kíp nhằm tạo ra chương trình có quy mô hoành tráng, giữa lúc đại dịch diễn ra căng thẳng tại nước Mỹ.

Phim tài liệu dự kiến phát sóng trên mạng Showtime tại Mỹ vào cuối năm 2021.

Tại sự kiện Super Bowl diễn ra hôm 7/2, The Weeknd xuất hiện với hình ảnh vest đỏ, kính cam quen thuộc. Anh biểu diễn loạt hit Blinding Lights, The Hills, Can't Feel My Face, I Feel It Coming, Save Your Tears và Earned It.