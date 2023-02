Màn trình diễn ấn tượng nhất của Người Kiến

Ra mắt cuối tuần qua, Ant-Man and the Wasp: Quantumania trở thành chủ đề gây tranh cãi khi nhận phản hồi đối nghịch giữa giới phê bình và khán giả. Là tác phẩm mở màn cho Giai đoạn 5, Ant-Man 3 tập trung kể về hành trình Scott Lang cùng gia đình khám phá giới lượng tử và sự kết nối tới đa vũ trụ. Người hâm mộ tỏ ra phấn kích bởi màn trình diễn của Jonathan Majors trong vai Kang the Conqueror. Là phản diện chính trong kỷ nguyên đa vũ trụ, Kang được khắc họa tàn bạo đến mức khiến người xem cảm thấy lạnh gáy mỗi khi hắn ta xuất hiện. Ảnh: Marvel Studios.