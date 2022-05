Màn thắp sáng biểu tượng trên tòa nhà cao nhất Việt Nam

Khi ánh sáng từ hàng nghìn chiếc đèn LED bừng lên trên đỉnh Landmark 81, nhiều người không khỏi choáng ngợp với hình ảnh đại bàng sải cánh cùng dòng chữ "The Beverly Solari".

Hình ảnh ấn tượng xuất hiện tại TP.HCM cách đây không lâu được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Hiệu ứng độc đáo của dòng chữ "The Beverly Solari", đặc biệt là hình ảnh đại bàng dang rộng cánh như đang bay lên bầu trời, đã gây ấn tượng mạnh tới cộng đồng.

Biểu tượng cho thành công tiếp nối

Landmark 81 được xem như biểu tượng mới của TP.HCM, trong khi The Beverly Solari là dự án căn hộ cao cấp cuối cùng của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của đại đô thị cũng như thành phố Thủ Đức.

The Landmark - "trái tim" của Vinhomes Central Park - đã tạo sức hút lớn cho thị trường BĐS ngay từ khi ra mắt vào tháng 5/2015. Đến nay, đây vẫn được xem là khu căn hộ biểu tượng của TP.HCM.

Video - Biểu tượng The Beverly Solari xuất hiện trên tòa Landmark 81 Hình ảnh đại bàng dang rộng cánh bay cùng dòng chữ "The Beverly Solari" xuất hiện trên đỉnh Landmark 81 thu hút sự chú ý của đông đảo người dân TP.HCM.

Các tòa tháp căn hộ tại The Landmark đại diện cho chất sống đẳng cấp khi sở hữu tầm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn. Phân khu đồng thời hưởng trọn tiện ích như thiên đường mua sắm Vincom Central Park, khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81, Vincom Skyview,... mang tới những trải nghiệm xứng tầm thượng lưu.

Sau nhiều năm, The Landmark vẫn được xem là điển hình cho phong cách sống khác biệt, với hệ tiện ích đẳng cấp cùng nhiều đặc quyền hiếm có như một "thành phố trong lòng thành phố".

Khi The Beverly Solari xuất hiện trên tòa nhà biểu tượng này, nhiều người đã liên tưởng tới thông điệp về sự thành công tiếp nối. Bởi dự án căn hộ cao cấp của Vinhomes Grand Park là tâm điểm đáng chú ý trên thị trường BĐS phía Nam hiện tại.

Biểu tượng sống mang chất Mỹ với tiềm năng đầu tư

Sự xuất hiện của The Landmark cách đây 7 năm từng tạo nên cơn sốt. Nhiều nhà đầu tư quyết định xuống tiền bởi tiềm năng sinh lời của dự án. Thực tế đến nay, các tòa Landmark 1, 2, 3, 4, 5, 6 vẫn không ngừng gia tăng giá trị. Tận dụng những lợi thế đã hiển hiện trước mắt, The Beverly Solari được kỳ vọng là sản phẩm BĐS sinh lời cho nhà đầu tư.

Nếu phân khu The Landmark thừa hưởng công viên ven sông lớn bậc nhất trung tâm, The Beverly Solari lại sở hữu đại công viên mang đậm màu nghỉ dưỡng rộng 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Nếu cư dân The Landmark dễ dàng mua sắm tại Vincom kề cận, The Beverly Solari cũng chỉ cách Vincom Mega Mall vài bước chân di chuyển.

Đặc biệt, trong khi cư dân The Landmark có thể thu trọn sông Sài Gòn trong tầm mắt, The Beverly Solari không hề kém cạnh khi hoàn thiện chất sống đẳng cấp trên tầng không (luxury sky living) nhờ tầm nhìn ra sông Đồng Nai rộng lớn.

Vinhomes còn cho thấy khả năng đem tới những giá trị sống khác biệt khi đầu tư hàng loạt điểm nhấn tại The Beverly Solari. Nổi bật phải kể đến quảng trường trung tâm Golden Eagle mang đậm nét phồn hoa của bờ tây nước Mỹ. Công trình được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim đại bàng khổng lồ dũng mãnh đang sải cánh bay cao.

Bên cạnh đó, đại lộ mua sắm Rodeo phồn hoa nối dài qua 3 phân khu The Oasis, The Tropical và The Sunset cũng mang vẻ độc đáo không khác những địa điểm nổi tiếng tại Beverly Hills.

Phối cảnh dự án The Beverly Solari.

Để hoàn thiện chất sống thượng lưu, tận hưởng cảnh sắc độc đáo đậm chất nghỉ dưỡng bờ tây nước Mỹ, The Beverly Solari còn được bao quanh bởi kênh đào hoa giấy Thousand Flowers, ôm trọn 2 phân khu The Oasis và The Tropical. Kênh đào vừa tạo không gian riêng tư, vừa là niềm kiêu hãnh riêng cho cư dân mỗi khi trở về nhà.

Có thể nói, nếu The Landmark là trái tim của khu đô thị Vinhomes Central Park, thì The Beverly Solari được kỳ vọng sớm trở thành biểu tượng đáng sống với tuyên ngôn "luxury sky living" - sống trọn chất bờ tây nước Mỹ giữa đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Sự trùng hợp từ hình ảnh "biểu tượng trên biểu tượng" tại Landmark 81 không hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhìn vào The Landmark để thấy sự gia tăng giá trị trong nhiều năm nhờ những dấu ấn "có một không hai", có thể nói The Beverly Solari hứa hẹn nối tiếp thành công này với tiềm năng lớn hơn nữa.