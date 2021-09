Màn tái xuất đắt giá của 'James Bond'

Những bình luận đầu tiên về bộ phim “No Time to Die” từ báo chí và các cây bút phê bình điện ảnh đã được công bố. Họ đồng tình phim mới về 007 là tác phẩm “bõ công chờ đợi”.

Variety đưa tin trước thềm sự kiện No Time to Die khởi chiếu, nhiều nhà báo và cây bút phê bình điện ảnh đã chia sẻ cảm nghĩ về bộ phim. No Time to Die là bộ phim thứ 25 thuộc thương hiệu 007 và đánh dấu lần cuối cùng tài tử Daniel Craig thủ vai tay điệp viên hào hoa.

Vì ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, No Time to Die đã phải lùi lịch chiếu gần hai năm so với kế hoạch ban đầu. Đại đa số khán giả có cơ hội thưởng thức sớm tác phẩm đều chung quan điểm lần trở lại của 007 trên màn ảnh rộng là bõ công chờ đợi.

Cơn mưa lời khen trên mạng xã hội

Trên trang cá nhân, nhà phê bình điện ảnh Scott Mantz chia sẻ dù cần thêm thời gian để nghiền ngẫm bộ phim, bản thân có thể chắc chắn chất lượng No Time to Die có phần vượt trội so với Quantum of Solace hay Spectre. “Đây là phần phim tốt nhất của Daniel Craig và cá nhân tôi nghĩ gần nhất với tinh thần loạt James Bond. Phim mạnh mẽ, khó đoán, giàu cảm xúc. Thật bõ công chờ đợi!”, Mantz viết.

No Time to Die có sự góp mặt của Daniel Craig, Léa Seydoux, Ana de Armas, Lashana Lynch, Rami Malek... trong các vai diễn quan trọng. Ảnh: MGM.

Cây bút phê bình Tessa Smith của Rotten Tomatoes ca ngợi No Time to Die giàu tính giải trí bất chấp thời lượng 163 phút. “Bộ phim là hồi kết ấn tượng dành cho Daniel Craig. Nhưng thành thật mà nói, tôi muốn được xem Rami Malek hơn! Phim dài, nhưng duy trì được mạch tình tiết hấp dẫn. Hành động dồn dập ngay từ đầu! Một tác phẩm đúng chất cổ điển”, Smith viết.

“Không khí 007 cổ điển, ác nhân cổ điển, các thiết bị cổ điển và cốt truyện khiến ta nghĩ rằng mình vẫn cần James Bond để cứu thế giới đến nhường nào. Phim cho thấy cái tài trong việc viết kịch bản và đạo diễn của Cary Joji Fukunaga. Yêu từng khoảnh khắc trên màn ảnh!”, cây bút Erik Davis từ Fandago viết.

Nhà phê bình phim Clayton Davis nhận định No Time to Die là bộ phim xuất sắc trong chùm phim 007 của Craig. “No Time to Die là tác phẩm hay nhất của Daniel Craig trong vai 007. Phim thành công về mặt hành động, giữ được nhịp điệu và cảm xúc. Một thành công nữa đến từ ê-kíp của Linus Sandgren, Tom Cross và đội kỹ xảo âm thanh. Dù không mặn mà với Bond, tôi vẫn rất thích bộ phim này”, anh viết.

Cây bút Matt Donnelly và Jenelle Riley của Variety dành lời khen cho diễn xuất của Ana de Armas. “Ana de Armas có màn xuất hiện thần sầu trong No Time to Die”, Donnelly viết. Quan điểm nhận được sự đồng tình của Riley: “Cô ấy toát ra vẻ hài hước và gợi cảm song song sự thiện chiến chết người”.

Những lời có cánh từ báo chí

Từ trưa ngày 28/9, nhiều trang tin đã đăng tải các bài bình luận đầu tiên về No Time to Die. Dù không nhộn nhịp và bùng nổ cảm xúc như mạng xã hội, nhìn chung, các cây bút phê bình không có nhiều điều để phàn nàn về bộ phim.

Trong bài viết cho trang The Guardian, cây bút Peter Bradshaw chấm No Time to Die điểm tối đa. Bài bình luận viết: “Bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai gã điệp viên Anh quốc là một màn trình diễn hoành tráng. Kịch bản của Neal Purvis, Robert Wade và Phoebe Waller-Bridge chứa đựng đầy đủ các yếu tố hài hước, hành động, chính kịch, giật gân xen lẫn những khoảnh khắc cảm động”.

“Phim không thiếu những tình tiết xem chừng đã lỗi thời với dòng phim hành động, nhưng gợi nhắc khán giả đến với thế giới của Dr. No trên hòn đảo của mình. Đạo diễn Cary Fukunaga đã có màn thể hiện ấn tượng, có phần phô trương. Phim cũng cho thấy khía cạnh lãng mạn và chút quỵ lụy của Bond - một phiên bản gã điệp viên không sợ hãi bộc lộ cảm xúc. Cứ như thể càng về già, anh ta càng trở nên đa cảm”, Bradshaw viết.

Daniel Craig và dàn sao No Time to Die trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim tại Anh. Ảnh: Getty Images.

Owen Gleiberman viết trên Variety: “No Time to Die là tác phẩm gây sững sờ: phim có không khí gay cấn, dồn dập và những pha hành động nguy hiểm đặc trưng của loạt James Bond hòa trộn với kịch tính mang phong cách tân cổ điển. Bộ phim được làm chỉn chu, giàu cảm xúc và đầy rẫy bất ngờ thu hút bạn tới phút cuối”.

Tờ The Telegraph dành lời có cánh cho đạo diễn Fukunaga: “Trong phần phim cuối cùng về 007 của Daniel Craig, Fukunaga đã tung hết những quân bài còn giấu kỹ. Kết quả, ta có một trải nghiệm điện ảnh cực kỳ thỏa mãn, phóng đại nhưng không hề khoa trương. Cốt truyện No Time to Die vừa quen vừa lạ với một mối nguy hiểm đe dọa an ninh toàn cầu, đẩy nhân vật vào thế giữa muôn trùng vây”.

Từ CNN, cây bút Brian Lowry bày tỏ No Time to Die “hơi ngồn ngộn”. Ông viết: “No Time to Die mang lại cảm giác nó phải gồng mình để xứng đáng với trọng trách màn kết cho 007 của Daniel Craig. Bộ phim có nhiều chỗ dư thừa, dông dài không đáng có. Phim mất quá nhiều thời gian trước khi đưa khán giả đến với cao trào ở hồi ba”.

Scott Mendelson từ Forbes cũng không quá ấn tượng với hai hồi sau của No Time to Die. Theo lời cây bút phê bình, nỗ lực kết nối với các tình tiết trong Spectre khiến cốt truyện No Time to Die trở nên lỏng lẻo, thiếu cơ sở. Từ góc nhìn của Mendelson, No Time to Die “làm giảm sức hấp dẫn và tính giải trí của loạt James Bond”.